नवरात्रि के सातवें दिन के लिए बेस्ट हैं ये ग्रे आउटफिट्स, कृति सेनन से भूमि पेडनेकर तक इन 7 एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन

श्रद्धा कपूर का ग्रे एथनिक लुक नवरात्रि के सातवें दिन के लिए एक अच्छा फैशन आइडिया दे सकता है. श्रद्धा कपूर का ग्रे शरारा सूट उन महिलाओ के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जिन्हें ट्रेडिशनल कपड़ों में स्टाइलिश और खूबसूरत दिखना पसंद है. अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन सिंपल सूट की जगह कुछ थोड़ा हैवी और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो श्रद्धा का यह लुक आपके लिए अच्छी इंस्पिरेशन बन सकता है.