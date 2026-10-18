Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि के सातवें दिन के लिए बेस्ट हैं ये ग्रे आउटफिट्स, कृति सेनन से भूमि पेडनेकर तक इन 7 एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि के सातवें दिन के लिए बेस्ट हैं ये ग्रे आउटफिट्स, कृति सेनन से भूमि पेडनेकर तक इन 7 एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन

नवरात्रि के सातवें दिन ग्रे कलर पहनना चाहती हैं, तो कृति सेनन से भूमि पेडनेकर तक इन 7 एक्ट्रेसेस के साड़ी, सूट और लहंगे वाले स्टाइलिश लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2026 02:07 PM (IST)
नवरात्रि के सातवें दिन ग्रे कलर पहनना चाहती हैं, तो कृति सेनन से भूमि पेडनेकर तक इन 7 एक्ट्रेसेस के साड़ी, सूट और लहंगे वाले स्टाइलिश लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.

नवरात्रि के सातवें दिन ग्रे कलर पहनकर दिखना है स्टाइलिश, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत लुक्स से आइडिया लें और अपने लिए चुनें परफेक्ट फेस्टिव आउटफिट.

1/7
कृति सेनन का ग्रे साड़ी लुक नवरात्रि के सातवें दिन के लिए एक खूबसूरत ऑप्शन है. अगर आप इस दिन साड़ी पहनकर स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो कृति सेनन के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं और अपने फेस्टिव स्टाइल को खास बना सकती हैं.
कृति सेनन का ग्रे साड़ी लुक नवरात्रि के सातवें दिन के लिए एक खूबसूरत ऑप्शन है. अगर आप इस दिन साड़ी पहनकर स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो कृति सेनन के इस लुक से आइडिया ले सकती हैं और अपने फेस्टिव स्टाइल को खास बना सकती हैं.
2/7
मौनी रॉय का ग्रे सूट उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, मोनी का यह ऑउटफिट उन महिलाओ केलिए बेस्ट है जिन्हें सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है. नवरात्रि के सातवें दिन अगर आप सूट पहनने का सोच रही हैं, तो मौनी के इस अंदाज से इंस्पिरेशन लेकर अपना फेस्टिव लुक तैयार कर सकती हैं.
मौनी रॉय का ग्रे सूट उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, मोनी का यह ऑउटफिट उन महिलाओ केलिए बेस्ट है जिन्हें सिंपल और एलिगेंट लुक पसंद है. नवरात्रि के सातवें दिन अगर आप सूट पहनने का सोच रही हैं, तो मौनी के इस अंदाज से इंस्पिरेशन लेकर अपना फेस्टिव लुक तैयार कर सकती हैं.
3/7
माधुरी दीक्षित का यह ग्रे साड़ी नवरात्रि के लिए ट्रेडिशनल और स्टाइलिश लुक दे रही है..अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन साड़ी पहनना चाहती हैं, तो माधुरी के इस लुक से इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए एक खूबसूरत ग्रे साड़ी चुन सकती हैं.
माधुरी दीक्षित का यह ग्रे साड़ी नवरात्रि के लिए ट्रेडिशनल और स्टाइलिश लुक दे रही है..अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन साड़ी पहनना चाहती हैं, तो माधुरी के इस लुक से इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए एक खूबसूरत ग्रे साड़ी चुन सकती हैं.
4/7
श्रद्धा कपूर का ग्रे एथनिक लुक नवरात्रि के सातवें दिन के लिए एक अच्छा फैशन आइडिया दे सकता है. श्रद्धा कपूर का ग्रे शरारा सूट उन महिलाओ के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जिन्हें ट्रेडिशनल कपड़ों में स्टाइलिश और खूबसूरत दिखना पसंद है. अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन सिंपल सूट की जगह कुछ थोड़ा हैवी और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो श्रद्धा का यह लुक आपके लिए अच्छी इंस्पिरेशन बन सकता है.
श्रद्धा कपूर का ग्रे एथनिक लुक नवरात्रि के सातवें दिन के लिए एक अच्छा फैशन आइडिया दे सकता है. श्रद्धा कपूर का ग्रे शरारा सूट उन महिलाओ के लिए बेस्ट ऑप्शन है, जिन्हें ट्रेडिशनल कपड़ों में स्टाइलिश और खूबसूरत दिखना पसंद है. अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन सिंपल सूट की जगह कुछ थोड़ा हैवी और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो श्रद्धा का यह लुक आपके लिए अच्छी इंस्पिरेशन बन सकता है.
5/7
मृणाल ठाकुर का यह ग्रे लहंगा उन महिलाओ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें ट्रेडिशनल कपड़ों में खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना पसंद है. अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन लहंगा पहनना चाहती हैं और अपने लुक में थोड़ा ग्लैमरस टच देना चाहती हैं, तो मृणाल के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
मृणाल ठाकुर का यह ग्रे लहंगा उन महिलाओ के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें ट्रेडिशनल कपड़ों में खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना पसंद है. अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन लहंगा पहनना चाहती हैं और अपने लुक में थोड़ा ग्लैमरस टच देना चाहती हैं, तो मृणाल के इस लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
6/7
करिश्मा कपूर का ग्रे आउटफिट उन महिलाओ के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ मॉडर्न स्टाइल पसंद है. अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन कुछ अलग और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो करिश्मा के इस लुक से इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए एक स्टाइलिश फेस्टिव आउटफिट चुन सकती हैं.
करिश्मा कपूर का ग्रे आउटफिट उन महिलाओ के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें ट्रेडिशनल कपड़ों के साथ मॉडर्न स्टाइल पसंद है. अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन कुछ अलग और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो करिश्मा के इस लुक से इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए एक स्टाइलिश फेस्टिव आउटफिट चुन सकती हैं.
7/7
भूमि पेडनेकर का ग्रे आउटफिट उन महिलाओ के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें अपने फेस्टिव लुक में स्टाइल और ग्लैमर दोनों पसंद हैं. अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन कुछ मॉडर्न और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो भूमि के इस लुक से इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए एक स्टाइलिश आउटफिट चुन सकती हैं.
भूमि पेडनेकर का ग्रे आउटफिट उन महिलाओ के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें अपने फेस्टिव लुक में स्टाइल और ग्लैमर दोनों पसंद हैं. अगर आप नवरात्रि के सातवें दिन कुछ मॉडर्न और ट्रेंडी पहनना चाहती हैं, तो भूमि के इस लुक से इंस्पिरेशन लेकर अपने लिए एक स्टाइलिश आउटफिट चुन सकती हैं.
Published at : 18 Oct 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Navratri

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
विजय देवरकोंडा से 1 साल तक शादी के लिए पूछती रही थीं रश्मिका मंदाना, 'कॉफी विद करण' में खोले राज
विजय देवरकोंडा से 1 साल तक शादी के लिए पूछती रही थीं रश्मिका मंदाना, 'कॉफी विद करण' में खोले राज
मनोरंजन
'जेलर 2' ने रविवार को उड़ाए गर्दे, डेढ़ बजे तक 158 करोड़ पार हुआ कलेक्शन
'जेलर 2' ने रविवार को उड़ाए गर्दे, डेढ़ बजे तक 158 करोड़ पार हुआ कलेक्शन
मनोरंजन
स्पिरिट की नई रिलीज डेट आई सामने, रणबीर कपूर की 'रामायण 2' से होगा महाक्लैश
स्पिरिट की नई रिलीज डेट आई सामने, रणबीर कपूर की 'रामायण 2' से होगा महाक्लैश
मनोरंजन
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
Advertisement

वीडियोज

ABP News: किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने वालों की घंटी बजाओ | Ghanti Bajao
CJP Delhi Protest: अराजकता-अव्यवस्था जिम्मेदार कौन? | Gyanesh Kumar | Congress | Gyanesh Kumar
Kolkata Stampede News: कोलकाता में घायलों से अस्पताल मिलने पहुंचे शुभेंदु! | Breaking News | Puja
Janhit | Congress Protest | Gyanesh Kumar: विरोध के नाम पर 'अराजकता'..क्या सही है ? | Neha Bora
रेलवे स्टेशन पर 510 रुपए का 'घमासान' !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
कसारी-मसारीः अपराध के मलबे पर सुशासन के मंत्र
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
FIR दर्ज, आयोजक गिरफ्तार, कोलकाता हादसे में अब तक क्या-क्या एक्शन?
FIR दर्ज, आयोजक गिरफ्तार, कोलकाता हादसे में अब तक क्या-क्या एक्शन?
मध्य प्रदेश
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
ग्वालियर हादसे में 15 लोगों की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा; प्रशासन पर लगाए आरोप
स्पोर्ट्स
नमन धीर ने तोड़ा युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 6 गेंद खेलकर रचा इतिहास
नमन धीर ने तोड़ा युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 6 गेंद खेलकर रचा इतिहास
ओटीटी
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
ओटीटी पर कब और कहां देख पाएंगे नानी की 'द पैराडाइज'? रिलीज डेट आई सामने
इंडिया
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
'बहुत दुख हुआ...', PM मोदी ने ग्वालियर हादसे के परिजनों के लिए की मुआवजे की घोषणा
विश्व
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
'ऐसे मर नहीं सकता...', स्मिच मच्छार ने बयां की सबसे खौफनाक पलों की कहानी
ट्रेंडिंग
बीच सड़क अकेली गरबा करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
बीच सड़क अकेली गरबा करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
हेल्थ
पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती की गांठ को न करें नजरअंदाज
पुरुषों को भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर, छाती की गांठ को न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget