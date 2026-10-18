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नवरात्रि के सातवें दिन के लिए बेस्ट हैं ये ग्रे आउटफिट्स, कृति सेनन से भूमि पेडनेकर तक इन 7 एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
नवरात्रि के सातवें दिन ग्रे कलर पहनना चाहती हैं, तो कृति सेनन से भूमि पेडनेकर तक इन 7 एक्ट्रेसेस के साड़ी, सूट और लहंगे वाले स्टाइलिश लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
नवरात्रि के सातवें दिन ग्रे कलर पहनकर दिखना है स्टाइलिश, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के इन खूबसूरत लुक्स से आइडिया लें और अपने लिए चुनें परफेक्ट फेस्टिव आउटफिट.
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Published at : 18 Oct 2026 02:07 PM (IST)
Tags :Navratri
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