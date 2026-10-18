शनाया कपूर का ये लुक भी फेस्विट और पूजा के लिए एकदम बेस्ट च्वाइस हो सकता है. पर्पल साड़ी को उन्होंने मॉर्डन स्टाइल में ड्रेप किया है. साथ ही हैवी वर्क गोल्डन ब्लाउज कैरी किया. हाथों में चूड़ियां और कानों में झुमके पहनकर आप इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.