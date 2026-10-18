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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनवरात्रि के 8वें दिन पर्पल साड़ी पहनने का है प्लान? इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें स्टाइलिंग टिप्स

नवरात्रि के 8वें दिन पर्पल साड़ी पहनने का है प्लान? इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें स्टाइलिंग टिप्स

नवरात्रि के 8वें दिन पर्पल कलर पहना शुभ माना जाता है. इस दिन अगर आप साड़ी पहनना चाह रही हैं और अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के आउटफिट्स को फॉलो कर सकती हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 18 Oct 2026 02:11 PM (IST)
नवरात्रि के 8वें दिन पर्पल कलर पहना शुभ माना जाता है. इस दिन अगर आप साड़ी पहनना चाह रही हैं और अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के आउटफिट्स को फॉलो कर सकती हैं.

नवरात्रि के आठवें दिन यानी महाष्टमी पर मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है. इस खास मौके पर अगर आप ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो पर्पल कलर की साड़ी ट्राई कर सकती हैं. बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस अपने साड़ी लुक्स से फैशन गोल्स देती हैं. ऐसे में आप भी अष्टमी के लिए इन हसीनाओं के लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर अपने फेस्टिव लुक को खास बना सकती हैं.

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दीपिका पादुकोण इस पर्पल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी का हैवी बॉर्डर लुक को और भी खास बना रहा है. इसके साथ एक्ट्रेस सिल्वर वर्क ब्लाउज कैरी किया है. इसे आप सिंपल एक्सेसरीज और बन बनाकर कंप्लीट कर सकती हैं. पूजा के लिए ये एकदम परफेक्ट रहेगा.
दीपिका पादुकोण इस पर्पल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. साड़ी का हैवी बॉर्डर लुक को और भी खास बना रहा है. इसके साथ एक्ट्रेस सिल्वर वर्क ब्लाउज कैरी किया है. इसे आप सिंपल एक्सेसरीज और बन बनाकर कंप्लीट कर सकती हैं. पूजा के लिए ये एकदम परफेक्ट रहेगा.
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माधुरी दीक्षित का ये लुक नवरात्रि के लिए परफेक्ट है. पर्पल और गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली इस साड़ी के साथ उन्होंने कट स्लीव ब्लाउज कैरी किया है. इसके साथ ही उन्होंने हैवी नेकलेस पहना. एक्ट्रेस के इस लुक से भी आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
माधुरी दीक्षित का ये लुक नवरात्रि के लिए परफेक्ट है. पर्पल और गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली इस साड़ी के साथ उन्होंने कट स्लीव ब्लाउज कैरी किया है. इसके साथ ही उन्होंने हैवी नेकलेस पहना. एक्ट्रेस के इस लुक से भी आप इंस्पिरेशन ले सकती हैं.
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अगर आप अपने लुक को सिंपल और एलिगेंट रखना चाहती हैं तो कंगना रनौत के इस साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. फ्लोरल प्रिंटेड पर्पल साड़ी में वो काफी खूबसूरत लग रही हैं. उनके इस लुक को आप हैवी नेकलेस और ईयररिंग्स पहनकर आसानी से कॉपी कर सकती हैं.
अगर आप अपने लुक को सिंपल और एलिगेंट रखना चाहती हैं तो कंगना रनौत के इस साड़ी लुक से इंस्पिरेशन ले सकती हैं. फ्लोरल प्रिंटेड पर्पल साड़ी में वो काफी खूबसूरत लग रही हैं. उनके इस लुक को आप हैवी नेकलेस और ईयररिंग्स पहनकर आसानी से कॉपी कर सकती हैं.
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अनन्या पांडे का ये साड़ी लुक भी आसानी से रिक्रिएट किया जा सकता है. सिंपल पर्पल साड़ी के साथ उन्होंने हॉल्टर नेक डिजाइन का हैवी वर्क ब्लाउज पहना है. नौ ज्वैलरी के साथ उन्होंने बन बनाकर अपने लुक को पूरा किया.
अनन्या पांडे का ये साड़ी लुक भी आसानी से रिक्रिएट किया जा सकता है. सिंपल पर्पल साड़ी के साथ उन्होंने हॉल्टर नेक डिजाइन का हैवी वर्क ब्लाउज पहना है. नौ ज्वैलरी के साथ उन्होंने बन बनाकर अपने लुक को पूरा किया.
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शनाया कपूर का ये लुक भी फेस्विट और पूजा के लिए एकदम बेस्ट च्वाइस हो सकता है. पर्पल साड़ी को उन्होंने मॉर्डन स्टाइल में ड्रेप किया है. साथ ही हैवी वर्क गोल्डन ब्लाउज कैरी किया. हाथों में चूड़ियां और कानों में झुमके पहनकर आप इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.
शनाया कपूर का ये लुक भी फेस्विट और पूजा के लिए एकदम बेस्ट च्वाइस हो सकता है. पर्पल साड़ी को उन्होंने मॉर्डन स्टाइल में ड्रेप किया है. साथ ही हैवी वर्क गोल्डन ब्लाउज कैरी किया. हाथों में चूड़ियां और कानों में झुमके पहनकर आप इस लुक को कॉपी कर सकती हैं.
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पर्पल और गोल्डन शेडेड साड़ी में काजोल काफी खूबसूरत लग रही हैं. नवरात्रि पर उनके इस लुक को गोल्डन एक्सेसरीज और खुले बालों के साथ रिक्रिएट कर सकती हैं.
पर्पल और गोल्डन शेडेड साड़ी में काजोल काफी खूबसूरत लग रही हैं. नवरात्रि पर उनके इस लुक को गोल्डन एक्सेसरीज और खुले बालों के साथ रिक्रिएट कर सकती हैं.
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आदिति राव हैदरी भी इस पर्पल साड़ी में कहर ढा रही हैं. उन्होंने हैवी झुमके पहने हैं और बालों में ब्रेड्स बनाई है. नवरात्रि के लिए उनका ये लुक एकदम परफेक्ट है.
आदिति राव हैदरी भी इस पर्पल साड़ी में कहर ढा रही हैं. उन्होंने हैवी झुमके पहने हैं और बालों में ब्रेड्स बनाई है. नवरात्रि के लिए उनका ये लुक एकदम परफेक्ट है.
Published at : 18 Oct 2026 02:11 PM (IST)
Tags :
Navratri 2026

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