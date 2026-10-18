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नवरात्रि के 8वें दिन पर्पल साड़ी पहनने का है प्लान? इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के लुक्स से लें स्टाइलिंग टिप्स
नवरात्रि के 8वें दिन पर्पल कलर पहना शुभ माना जाता है. इस दिन अगर आप साड़ी पहनना चाह रही हैं और अपने लुक को लेकर कंफ्यूज हैं, तो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के आउटफिट्स को फॉलो कर सकती हैं.
नवरात्रि के आठवें दिन यानी महाष्टमी पर मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है. इस खास मौके पर अगर आप ट्रेडिशनल लुक में खूबसूरत और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो पर्पल कलर की साड़ी ट्राई कर सकती हैं. बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस अपने साड़ी लुक्स से फैशन गोल्स देती हैं. ऐसे में आप भी अष्टमी के लिए इन हसीनाओं के लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर अपने फेस्टिव लुक को खास बना सकती हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 02:11 PM (IST)
Tags :Navratri 2026
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