'क्राइम पेट्रोल' होस्ट करने के लिए कितनी फीस ले रहे अजय देवगन? हो गया खुलासा

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'क्राइम पेट्रोल' के लिए अजय देवगन की फीस का खुलासा, 15 एपिसोड से कमाएंगे इतने करोड़

'क्राइम पेट्रोल' के लिए अजय देवगन की फीस का खुलासा, 15 एपिसोड से कमाएंगे इतने करोड़

सोनी टीवी का पॉपुलर शो 'क्राइम पेट्रोल' नए सीजन के साथ वापसी कर रहा है. इस बार शो की होस्टिंग की जिम्मेदारी अजय देवगन संभाल रहे हैं. अब शो के लिए उनकी फीस को लेकर भी खुलासा हुआ है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 01 Sep 2026 03:43 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने टीवी की दुनिया में भी कदम रख दिया है. उन्होंने पॉपुलर क्राइम शो 'क्राइम पेट्रोल 2026- क्राइम का करंट सीजन' के होस्ट के तौर पर नई पारी शुरू की है. अजय ने शो में अनूप सोनी की जगह ली है. शो का नया सीजन 31 अगस्त से सोनी टीवी पर शुरू हो चुका है और इसे सोनी लिव पर भी स्ट्रीम किया जा रहा है. अब शो के लिए उनकी फीस को लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया है. 

15 एपिसोड के लिए 90 करोड़ रुपये फीस?
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अजय देवगन ने सोनी के साथ 15 एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरे सीजन के लिए एक्टर को करीब 90 करोड़ रुपये फीस मिल रही है. हालांकि, अजय देवगन, सोनी टीवी या सोनीलिव की तरफ से उनकी फीस को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है.

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इन सितारों ने भी होस्ट किया 'क्राइम पेट्रोल'
'क्राइम पेट्रोल' के अलग-अलग सीजन को कई जाने-माने सितारे होस्ट कर चुके हैं. इनमें साक्षी तंवर, सोनाली कुलकर्णी, दिव्यांका त्रिपाठी, आशुतोष राणा, रेणुका शहाणे और नकुल मेहता जैसे कलाकार शामिल हैं. हालांकि, अनूप सोनी इस शो के सबसे पॉपुलर होस्ट रहे हैं. उन्होंने लंबे समय तक शो की कमान संभाली और दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई. 

ये है अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो अजय देवगन आखिरी बार फिल्म 'धमाल 4' में नजर आए थे. फिल्म में उनके साथ अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, अंजलि आनंद, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा परफॉर्म किया.

 
 
 
 
 
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अब अजय देवगन जल्द ही फिल्म  'दृश्यम 3' में नजर आएंगे. ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसमें अजय एक बार फिर विजय सलगांवकर के रोल में नजर आएंगे. तब्बू, श्रिया सरन, रजत कपूर, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत जैसे स्टार्स भी इस फिल्म का हिस्सा हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 01 Sep 2026 03:43 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Crime Patrol 2026
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