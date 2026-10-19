बर्थडे पर सनी देओल की फिल्म 'सूर्या' का दमदार टीजर रिलीज, यूजर्स बोले- फिल्म तबाही मचाएगी

सनी देओल ने बर्थडे पर फैंस को ट्रीट दे दी है. सनी की अपकमिंग फिल्म 'सूर्या' का टीजर रिलीज हो गया है. टीजर को फैंस बहुत प्यार दे रहे हैं. सनी देओल इस बार मेडिकल सिस्टम के अंदर की खामियों के खिलाफ लड़ते दिखेंगे.

टीजर शेयर करते हुए सनी देओल ने कहा, 'उन्होंने सोचा कि ये उसका अंत है, लेकिन सूर्या के लिए ये सिर्फ शुरुआत है. देखिए, सोचिए, सतर्क रहिए और अगर कुछ गलत हो तो लड़िए. कमल मुकुट की सूर्या अंत से आरंभ तक 20 नवंबर को थिएटर में देखिए.'

'सूर्या' का टीजर

टीजर 1 मिनट 17 सेकंड का है. टीजर की शुरुआत में सनी देओल कहते हैं एक इंसान डॉक्टर को भगवान मानता है, उसके हाथों में अपनी जिंदगी सौंप देता है. लेकिन वो डॉक्टर अगर विश्वासघात करेगा तो वो बेचारा क्या करेगा. मामूली सी बीमारी लेकर उनके पास जाता है तो वो 5 लाख का बिल बनाते हैं. 25 टेस्ट करवाते हैं. वहां डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं कमिशन लिखते हैं. और ये सब हम बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन कब तक. टीजर में दिखाया जाता है कि खुशी बीमार होती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है. इसके बाद कई सारे टेस्ट होते हैं. सनी देओल फिल्म के टीजर में दमदार रोल में दिख रहे हैं. सनी देओल इस बार एक सीरियस मुद्दा लेकर आए हैं.

फैंस को टीजर बहुत पसंद आ हा है. बैग्राउंड म्यूजिक से लेकर फिल्म की कहानी तक फैंस को अपीलिंग लग रही है.

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यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा- पक्का ये फिल्म तबाही मचाएगी. वहीं दूसरे ने लिखा- ब्लॉकबस्टर जाएगी. सनी पाजी की मूवी. वहीं एक यूजर ने लिखा- ये हुई ना बात सनी पाजी. मैं इस पिक्चर का इंतजार कर रहा हूं. दूसरे यूजर ने लिखा- ये ही चाहिए था. एक ने लिखा- ब्लॉकबस्टर फिल्म है. जबरदस्त. ये सिर्फ बॉलीवुड से ही उम्मीद की जा सकती है. रियलिटी हमारे सामने लेकर आए. वो भी सनी पाजी एक्शन रोल में, क्या बोलती पबल्कि.

बता दें कि सनी देओल के पास सूर्या के अलावा 'गबरू' और 'रामायण' जैसी फिल्में हैं. वो 'रामायण' में हनुमान के रोल में हैं.