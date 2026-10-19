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'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति ने बेटी संग मनाई दुर्गाष्टमी, मैचिंग आउटफिट में शेयर की फोटोज
'कुबूल है' फेम एक्ट्रेस सुरभि ज्योति के लिए नवरात्रि का मौका इस बार खास रहा. इसकी वजह है उनकी नन्ही - सी बेटी. बेटी को जन्म देने के बाद दुर्गा पूजन का उनका ये पहला मौका है.
सुरभि ज्योति ने बेटी सेहर के साथ मनाई दुर्गाष्टमी, मां-बेटी के मैचिंग आउटफिट ने खींचा ध्यान. हालांकि, एक्ट्रेस ने अपनी लाडली बिटिया का चेहरा अभी भी नहीं दिखाया है.
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Published at : 19 Oct 2026 08:05 AM (IST)
Tags :Surbhi Jyoti
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