'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति ने बेटी संग मनाई दुर्गाष्टमी, मैचिंग आउटफिट में शेयर की फोटोज

उन्होंने अपनी नन्ही जान को भी अपने साथ ट्विनिंग करते हुए ऑरेंज कलर की प्यारी-सी फ्रॉक पहनाई है. मां-बेटी की यह मैचिंग आउटफिट दोनों के लुक को खास बना रही. हालांकि किसी भी फोटो में उनकी बिटिया का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है.