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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति ने बेटी संग मनाई दुर्गाष्टमी, मैचिंग आउटफिट में शेयर की फोटोज

'कुबूल है' फेम सुरभि ज्योति ने बेटी संग मनाई दुर्गाष्टमी, मैचिंग आउटफिट में शेयर की फोटोज

'कुबूल है' फेम एक्ट्रेस सुरभि ज्योति के लिए नवरात्रि का मौका इस बार खास रहा. इसकी वजह है उनकी नन्ही - सी बेटी. बेटी को जन्म देने के बाद दुर्गा पूजन का उनका ये पहला मौका है.

Written By : हिमांशी चौधरी  | Updated at : 19 Oct 2026 08:05 AM (IST)
'कुबूल है' फेम एक्ट्रेस सुरभि ज्योति के लिए नवरात्रि का मौका इस बार खास रहा. इसकी वजह है उनकी नन्ही - सी बेटी. बेटी को जन्म देने के बाद दुर्गा पूजन का उनका ये पहला मौका है.

सुरभि ज्योति ने बेटी सेहर के साथ मनाई दुर्गाष्टमी, मां-बेटी के मैचिंग आउटफिट ने खींचा ध्यान. हालांकि, एक्ट्रेस ने अपनी लाडली बिटिया का चेहरा अभी भी नहीं दिखाया है.

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सुरभि ज्योति ने दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं. इन फोटोज में वो कन्याओं को माता के रूप में पूजती और उनसे आशीर्वाद लेती दिखाई दे रही हैं.
सुरभि ज्योति ने दुर्गाष्टमी पर कन्या पूजन की तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं. इन फोटोज में वो कन्याओं को माता के रूप में पूजती और उनसे आशीर्वाद लेती दिखाई दे रही हैं.
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इस पोस्ट में उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'दुर्गाष्टमी इस बार मेरी खुद की छोटी सी कंजक के साथ. जय माता दी'
इस पोस्ट में उन्होंने अपनी बेटी के साथ भी फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'दुर्गाष्टमी इस बार मेरी खुद की छोटी सी कंजक के साथ. जय माता दी'
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सुरभि ज्योति जून 2026 में ही मां बनी हैं. उन्होंने अपने पति सुमित सूरी के साथ मिलकर अपनी बेटी का नाम सेहर रखा है.
सुरभि ज्योति जून 2026 में ही मां बनी हैं. उन्होंने अपने पति सुमित सूरी के साथ मिलकर अपनी बेटी का नाम सेहर रखा है.
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फोटोज में सुरभि ने ऑरेंज कलर का खूसूरत सूट पहना है, जिस पर गोल्डन कढ़ाई की गई है. सूट को उन्होंने येलो शरारे के साथ पेयर किया है. वहीं उनके बालों का गजरा भी उनकी ब्यूटी बढ़ा रहा है.
फोटोज में सुरभि ने ऑरेंज कलर का खूसूरत सूट पहना है, जिस पर गोल्डन कढ़ाई की गई है. सूट को उन्होंने येलो शरारे के साथ पेयर किया है. वहीं उनके बालों का गजरा भी उनकी ब्यूटी बढ़ा रहा है.
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उन्होंने अपनी नन्ही जान को भी अपने साथ ट्विनिंग करते हुए ऑरेंज कलर की प्यारी-सी फ्रॉक पहनाई है. मां-बेटी की यह मैचिंग आउटफिट दोनों के लुक को खास बना रही. हालांकि किसी भी फोटो में उनकी बिटिया का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है.
उन्होंने अपनी नन्ही जान को भी अपने साथ ट्विनिंग करते हुए ऑरेंज कलर की प्यारी-सी फ्रॉक पहनाई है. मां-बेटी की यह मैचिंग आउटफिट दोनों के लुक को खास बना रही. हालांकि किसी भी फोटो में उनकी बिटिया का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है.
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इस तस्वीर में कमरे के एक तरफ कन्याएं बैठी प्रसाद खा रही हैं, वहीं सुरभि अपनी बेटी के साथ खेलती दिखाई दे रही हैं.
इस तस्वीर में कमरे के एक तरफ कन्याएं बैठी प्रसाद खा रही हैं, वहीं सुरभि अपनी बेटी के साथ खेलती दिखाई दे रही हैं.
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एक फोटो में सुरभि जमीन पर बैठकर छोटी-छोटी कन्याओं को कलावा बांधती दिखाई दे रही हैं. वहीं एक दूसरी फोटो में वो एक दूसरी कन्या को तिलक करती दिखाई दे रही हैं.
एक फोटो में सुरभि जमीन पर बैठकर छोटी-छोटी कन्याओं को कलावा बांधती दिखाई दे रही हैं. वहीं एक दूसरी फोटो में वो एक दूसरी कन्या को तिलक करती दिखाई दे रही हैं.
Published at : 19 Oct 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
Surbhi Jyoti

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