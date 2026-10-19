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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडExplained: क्या मुंबई में डॉन का दौर लौट आया? सलमान के घर फायरिंग, सिद्दीकी का मर्डर और टाइगर श्रॉफ तक बना पैटर्न

Explained: क्या मुंबई में डॉन का दौर लौट आया? सलमान के घर फायरिंग, सिद्दीकी का मर्डर और टाइगर श्रॉफ तक बना पैटर्न

ये 1990 का 'डॉन-राज' नहीं, लेकिन इसकी जगह एक नया और ज्यादा खतरनाक 'डर का मॉडल' आया है. जेल में बैठे गैंगस्टर के इशारे पर देश-विदेश में हमले हो रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं और मकसद सिर्फ पैसा नहीं है.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 19 Oct 2026 12:26 PM (IST)
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18 अक्टूबर 2026 की शाम. मुंबई के जुहू में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ अपनी BMW में सवार होकर फुटबॉल मैच खेलकर लौट रहे थे. तभी तीन हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. सात राउंड गोलियां चलीं, पांच कार पर लगीं और दो चूक गईं. टाइगर बाल-बाल बच गए, लेकिन ड्राइवर फिरदौस और एक ऑटो चालक घायल हो गए. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया. तो क्या मुंबई में वाकई 1990 के दशक वाला 'डॉन का दौर' लौट रहा है?

इसका जवाब तलाशने के लिए हमें तीन चीजें अलग-अलग समझनी होंगी. सेलिब्रिटीज पर हमलों का सटीक पैटर्न, 90 के दशक का इतिहास और आज का असली खेल...

बीते 2 सालों में सेलिब्रिटीज पर हमले और धमिकयों का सिलसिला

  • 18 जुलाई 2026- आमिर खान को धमकी: सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अरज़ू बिश्नोई और टायसन बिश्नोई के नाम से एक पोस्ट और वॉइस क्लिप वायरल हुआ. इसमें आमिर खान पर 'लव जिहाद' बढ़ावा देने का आरोप लगाकर जान से मारने की धमकी दी गई. मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन आमिर खान या उनकी टीम की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी.
  • 11 जून 2026- गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग (दिल्ली): पश्चिम विहार इलाके में गुरु रंधावा से जुड़े 24HS फिटनेस जिम के बाहर तड़के करीब 4 बजे दो बाइक सवार हमलावरों ने सात राउंड फायरिंग की. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अरमान (19) और तुषार (21) को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, हमला सलमान खान के साथ रंधावा की निकटता के कारण किया गया था.
  • फरवरी 2026- रणवीर सिंह को धमकी: रणवीर सिंह के मैनेजर को एक वॉइस नोट मिला, जिसमें खुद को 'हैरी बॉक्सर' बताने वाले शख्स ने 20 करोड़ रुपए की मांग की. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी हरिचंद्र उर्फ हैरी बॉक्सर के खिलाफ LOC जारी किया. जांच में पाया कि वॉइस नोट VPN के जरिए भेजा गया था.
  • 1 फरवरी 2026- रोहित शेट्टी के घर फायरिंग: जुहू स्थित घर के बाहर रात करीब 12:45 बजे पांच राउंड फायरिंग हुई. एक गोली बिल्डिंग के अंदर जिम के शीशे पर लगी, कोई हताहत नहीं हुआ. मुंबई पुलिस ने मुख्य शूटर दीपक शर्मा समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया. 1,624 पन्नों की चार्जशीट के मुताबिक, अनमोल बिश्नोई ने कथित तौर पर लाइव वीडियो कॉल के जरिए पूरे हमले की निगरानी की थी.
  • जुलाई से अक्टूबर 2025- कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग: सरे, ब्रिटिश कोलंबिया स्थित 'कैप्स कैफे' के पास 10 जुलाई 2025 को पहली बार गोलीबारी हुई. 7 अगस्त 2025 को दूसरी बार और अक्टूबर 2025 में तीसरी बार. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन हमलों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़ा गया था.
  • 12 अक्टूबर 2024- बाबा सिद्दीकी की हत्या: बांद्रा ईस्ट में बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर तीन हमलावरों ने छह राउंड गोलियां चलाईं, जिनमें से तीन गोलियां उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में लगीं. उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया. मुंबई पुलिस ने 26 आरोपियों के खिलाफ 4,590 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें कहा गया कि हत्या की साजिश लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने रची थी.
  • 14 अप्रैल 2024- सलमान खान के घर पर फायरिंग: बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर दो बाइक सवार हमलावरों ने सुबह के वक्त फायरिंग की. पुलिस ने मामले में MCOCA के तहत विक्की गुप्ता, सागर पाल, सोनू बिश्नोई, रफीक चौधरी और हरपाल सिंह के खिलाफ आरोप तय किए. कोर्ट ने माना कि यह हमला लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व वाले संगठित अपराध सिंडिकेट ने किया.

90 के दशक में बॉलीवुड कितना डरा-सहमा था?

1990 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड पर सीधा राज करता था. दाऊद इब्राहिम की D-कंपनी, छोटा राजन और अरुण गवली इंडस्ट्री में फैसले लेते थे. फिल्मों की रिलीज, कास्टिंग और पैसों का लेन-देन समेत हर चीज पर इनका दबदबा था. गैंगस्टर सीधे तौर पर फिल्मों में पैसा लगाते थे, कलाकारों को दुबई बुलाकर धमकाते थे और न मानने पर सीधा हमला होता था.


Explained: क्या मुंबई में डॉन का दौर लौट आया? सलमान के घर फायरिंग, सिद्दीकी का मर्डर और टाइगर श्रॉफ तक बना पैटर्न

तो फिर अब क्या बदला?

यहां सबसे जरूरी बात समझिए कि जो अब हो रहा है, वो 90 के दशक का 'क्लासिक गैंग वॉर' नहीं है. ये एक नई तरह की गैंगवार है, जिसका चेहरा और तरीका दोनों अलग हैं.

  • गैंग का चरित्र बदला: दाऊद की D-कंपनी का मुंबई में पुराना दबदबा अब खत्म हो चुका है. मुंबई में आज जो हमले हो रहे हैं, उनमें पकड़े गए आरोपियों का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से साबित हुआ है, न कि D-कंपनी से. हालांकि, यह दावा करना कि D-कंपनी पूरी तरह खत्म हो गई, तथ्यात्मक रूप से गलत होगा. इसका अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क अभी भी सक्रिय है, लेकिन मुंबई में उसकी सक्रिय उपस्थिति लगभग न के बराबर है.
  • नए खिलाड़ी का अलग खेल: लॉरेंस बिश्नोई गैंग जेल में बैठकर भी अपना नेटवर्क चला रहा है. ये 90 के दशक वाला मॉडल नहीं है. ये 'वर्क फ्रॉम जेल' मॉडल है. VoIP कॉल, वर्चुअल नंबर, सोशल मीडिया भर्ती और ऑनलाइन धमकियां. इस गैंग का मकसद सिर्फ पैसा नहीं है. इसका एक वैचारिक एजेंडा भी है. 1998 के काले हिरण शिकार मामले को लेकर सलमान खान से बदला और बिश्नोई समुदाय के अपमान का बदला.
  • हमले का बदला तरीका: 90 के दशक में गैंगस्टर सीधे फोन करके धमकाते थे. अब हमले 'साइलेंट' हैं. बाइक पर आना, गोली चलाना और गायब हो जाना. मकसद सिर्फ मारना नहीं, बल्कि सबके सामने डर का माहौल बनाना है.


Explained: क्या मुंबई में डॉन का दौर लौट आया? सलमान के घर फायरिंग, सिद्दीकी का मर्डर और टाइगर श्रॉफ तक बना पैटर्न

तो क्या मुंबई में डॉन का दौर लौट रहा है?

एक्सपर्ट्स ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन खतरा असली है.

90 के दशक वाला डॉन का दौर इसलिए नहीं लौट रहा क्योंकि D-कंपनी अब पहले जैसी ताकतवर नहीं है और मुंबई पुलिस का नेटवर्क अब पहले से बहुत मजबूत है. लेकिन खतरा असली है क्योंकि बिश्नोई गैंग एक अलग तरह का खतरा है. बॉलीवुड एक बार फिर निशाने पर है. सलमान खान से लेकर टाइगर श्रॉफ तक, सबको डराया जा रहा है. ये 90 के दशक की याद दिलाता है, भले ही तरीका अलग हो.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 19 Oct 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
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