बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई फायरिंग के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. 18 अक्टूबर की शाम बाइक सवार तीन लोगों ने टाइगर की BMW कार पर सात राउंड फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए. हमलावरों की उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है. फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि वारदात में देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था.

वहीं, सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करते हुए हमले की जिम्मेदारी ली गई है. पुलिस अब हमलावरों की पहचान करने के साथ-साथ इस साजिश के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. आइए जानते हैं कि टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में अब तक क्या-क्या सामने आया है.

देसी पिस्टल से चलाई गईं सात गोलियां

फॉरेंसिक जांच के मुताबिक, हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की BMW कार पर फायरिंग के लिए देसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था. इसे 'कॉपी पीस' भी कहा जाता है. हमलावरों ने कार की सामने वाली विंडशील्ड और साइड की खिड़की को निशाना बनाते हुए कुल सात राउंड फायर किए. इनमें से पांच गोलियां कार में लगीं, जबकि दो निशाने से चूक गईं.

सूत्रों के मुताबिक, हमले में इस्तेमाल की गई पिस्टलों में से एक से एक बार लोड करने पर नौ राउंड तक फायर किए जा सकते हैं. वहीं, एक अन्य पिस्टल कथित तौर पर जाम हो गई थी, जिसके कारण उससे आगे गोली नहीं चल पाई.

बताया जा रहा है कि पांचवीं गोली चलाने के बाद पैसेंजर साइड की खिड़की के पास मौजूद एक शूटर कार के करीब पहुंचा और टाइगर पर बेहद नजदीक से गोली चलाने की कोशिश की. उसने कथित तौर पर दो बार फायर करने की कोशिश की, लेकिन पिस्टल में खराबी आने के कारण गोली नहीं चल सकी.

हमले से पहले 45 मिनट तक किया इंतजार

सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने से पहले इलाके की रेकी की थी. तीनों आरोपी टाइगर श्रॉफ का फुटबॉल मैच खत्म होने का करीब 45 मिनट तक इंतजार करते रहे. बताया जा रहा है कि इस दौरान टाइगर एक बार सुरक्षा जाली के पास भी आए थे, लेकिन आरोपियों ने उस समय हमला नहीं किया.

फुटबॉल खेलने के बाद जब टाइगर अपनी कार से लौट रहे थे, तब उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया. फायरिंग के बाद दो शूटर उस मोटरसाइकिल पर सवार हुए, जिसे कथित तौर पर उनका तीसरा साथी तैयार रखे हुए था. इसके बाद तीनों मौके से फरार हो गए.

अंधेरी स्टेशन पहुंचे आरोपी, बाइक छोड़कर हुए फरार

टाइगर की कार पर फायरिंग करने के बाद आरोपी मोटरसाइकिल से अंधेरी पश्चिम रेलवे स्टेशन पहुंचे. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने पुलिस बीट चौकी के पास ऐसी जगह बाइक छोड़ी, जहां सीसीटीवी कैमरों की नजर से बचने की संभावना थी. इसके बाद तीनों आरोपी भीड़ के बीच अलग-अलग दिशाओं में भाग गए.

पुलिस को वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल मिल गई है. उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मुंबई का बताया जा रहा है. आरोपियों के सूरत की ओर जाने का भी संदेह जताया गया है.

इस मामले में रेलवे पुलिस के पास मौजूद सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है. हालांकि, स्टेशन परिसर के कुछ कैमरों में तकनीकी खराबी के कारण साफ तस्वीरें रिकॉर्ड नहीं हो पाईं. ऐसे में पुलिस दूसरे कैमरों की फुटेज और अन्य सुरागों के जरिए आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

FIR में दर्ज है घटना का पूरा घटनाक्रम

इस मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है. इसके मुताबिक, शिकायतकर्ता फिरदोस इब्राहिम बलोच (47) पिछले 28 वर्षों से टाइगर श्रॉफ के केयरटेकर के तौर पर काम कर रहे हैं. जरूरत पड़ने पर वो टाइगर की गाड़ी भी चलाते हैं.

FIR के अनुसार, 18 अक्टूबर की शाम करीब सात बजे टाइगर श्रॉफ और फिरदोस सांताक्रूज पश्चिम स्थित एम.एम. मैट्रिक्स जिम से BMW कार (MH-02-GE-0264) में निकले थे. दोनों विले पार्ले पश्चिम स्थित जमुनाबाई नर्सरी इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में फुटबॉल खेलने गए थे. खेल खत्म होने के बाद जब वे वापस लौट रहे थे, तभी स्कूल के ग्राउंड के गेट से बाहर निकलकर बाईं ओर मुड़ते समय उनकी कार पर फायरिंग की गई.

फायरिंग में दो लोग घायल, टाइगर खुद ड्राइवर को अस्पताल लेकर पहुंचे

इस घटना में टाइगर के केयरटेकर और ड्राइवर फिरदोस के हाथ में चोट लगी. वहीं, एक ऑटो चालक भी गोली लगने से घायल हो गया. उसकी पहचान 35 वर्षीय उमेश चौहान के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उनके पेट में गोली लगी थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइगर खुद कार चलाकर अपने ड्राइवर को अस्पताल लेकर पहुंचे. पुलिस घायलों से जुड़ी जानकारी जुटाने के साथ ही मामले के दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

दो लोगों के बयान दर्ज, क्राइम ब्रांच कर रही जांच

फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की थी. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर सबूत जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. कपड़ों के रंग समेत दूसरे सुरागों के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. मामले में अब तक दो लोगों के बयान दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है.

अब इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है. मुंबई पुलिस ने जांच के लिए 15 टीमें बनाई हैं. पुलिस हमलावरों की पहचान करने और वारदात के पीछे की साजिश का पता लगाने में जुटी है.

कौन हैं वो तीन शूटर?

शुरुआती पुलिस जांच के मुताबिक, वारदात में तीन लोगों के शामिल होने की बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि तीनों बाइक पर सवार होकर आए थे. इनमें से दो ने कथित तौर पर उतरकर फायरिंग की, जबकि तीसरा बाइक के साथ मौजूद रहा, ताकि वारदात के बाद सभी मौके से फरार हो सकें.

फिलहाल तीनों हमलावरों की पहचान को लेकर आधिकारिक तौर पर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर उनकी तलाश कर रही है. इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जानकारी भी सामने आई है.

अनिल पंडित और हरमन संधू का नाम क्यों आया?

इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा करते हुए एक पोस्ट सामने आई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गैंगस्टर अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया और इसमें हरमन संधू का नाम भी लिया.

पोस्ट में कथित तौर पर लिखा गया, 'जो आज ये टाइगर श्रॉफ का काम हुआ है. इसकी जिम्मेदारी मैं अनिल पंडित और हरमन संधू लेते हैं. इसको हमने कॉल करके समझाया था पर इसको समझ नहीं आई इसलिए आज इसको बढ़िया तरह ही समझा दिया.'

पोस्ट में आगे सलमान खान के साथ काम करने वाले लोगों को लेकर भी धमकी दी गई. उन्होंने पोस्ट में कहा गया कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो उनकी बात नहीं सुनेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसका होगा.

किसने दी सुपारी? क्या है हमले की वजह?

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमला किसके कहने पर किया गया और इसके पीछे असली वजह क्या थी. कथित सोशल मीडिया पोस्ट में सलमान खान के साथ काम करने का जिक्र किए जाने के बाद इस एंगल पर चर्चा हो रही है. हालांकि, पुलिस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि हमला इसी वजह से हुआ या इसके पीछे कोई दूसरी साजिश थी.

ये भी साफ नहीं हुआ है कि हमलावरों को किसी ने सुपारी दी थी या नहीं. इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस को हमले की योजना बनाने वालों, आरोपियों और कथित गैंग के बीच संबंधों के ठोस सबूत जुटाने होंगे.

पुलिस जांच में अब तक क्या सामने आया?

मुंबई पुलिस मामले की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है. सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल से जुटाए गए फॉरेंसिक सबूत, बरामद मोटरसाइकिल और सोशल मीडिया पर किए गए दावों की पड़ताल की जा रही है. अब जांच क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने के बाद पुलिस का जोर हमलावरों की पहचान करने और इस वारदात के पीछे शामिल लोगों का पता लगाने पर है.