बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में जानलेवा हमला किया गया है. फॉरेंसिक की जांच के अनुसार, एक्टर पर 3 बाइक सवार ने हमला किया. करीब 10 राउंड फायरिंग नहीं की गई. मुंबई पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना को कंफर्म किया है. इस घटना में एक्टर सुरक्षित हैं लेकिन दो लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. इसमें एक उमेश चौधरी और ड्राइवर फिरदौस के घायल होने की जानकारी सामने आई है.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना मुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क में हुई. वहीं, टाइगर श्रॉफ के बॉडीगार्ड नानावती अस्पताल पहुंचने की खबर है. एक्टर के भी हॉस्पिटल पहुंचने की जानकारी है. वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्टर से फोन पर बात की. उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाते हुए कहा, 'हम सब आपके साथ हैं। हम जल्द से जल्द आरोपियों का पता लगाकर उन्हें पकड़ लेंगे.'

मुंबई पुलिस ने एक शख्स को लिया हिरासत में

इसके साथ ही टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस को पहली सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है. कपड़े के आधार पर शख्स को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ चल रही है. वहीं, मुंबई पुलिस ने 15 स्पेशल टीमें गठित की है ताकि मामले की जांच हर एंगल से की जा सके.

मुंबई पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में रवाना

इसके साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए मुंबई पुलिस की 8 टीमें अलग-अलग जगहों पर रवाना भी कर दी गई है. पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है. जांच में घटनास्थल पर मौजूद एक संदिग्ध की पहचान उसके कपड़ों के आधार पर किए जाने की जानकारी सामने आई है. कुर्ला, बांद्रा, कल्याण और दादर रेलवे स्टेशन पर पुलिस की टीमें रवाना की गई हैं. एंटी-एक्सटॉर्शन सेल के अधिकारियों ने नानावटी अस्पताल पहुंचकर घायलों से पूछताछ की. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ से भी शुरुआती पूछताछ की है.

चश्मदीद गवाह ने बताया आंखों देखा हाल

इसके अलावा टाइगर श्रॉफ पर हमले की एक चश्मदीद गवाह भी सामने आई हैं, जो कि व्लॉग बनाती हैं. सलमा शेख नाम की महिला ने आंखों देखा हाल बताया कि एक गंदा सा लड़का गन लेकर आया था, जिसे सबने देखा और लोगों को पहले तो लगा कि वो पटाखा फोड़ने आया है लेकिन अचानक से उसने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद वहां चारों तरफ डर का माहौल हो गया था और हमले में कई लोग घायल भी हो गए थे.