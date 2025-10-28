'वैंपायर बनना मेरे लिए मजेदार एक्सपीरियंस', 'थामा' को लेकर बोलीं रश्मिका मंदाना

रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'थामा' की सफलता का लुत्फ उठा रही है. इस फिल्म में उन्होंने वैंपायर का किरदार निभाया. रश्मिका ने फिल्म में काम के एक्सपीरियंस को साझा किया और बताया कि उनके लिए यह किरदार कितना मुश्किल था. उन्होंने कहा कि 'थामा' का एक्सपीरियंस उनके लिए क्रिएटिव रूप से बहुत रोमांचक था.

रश्मिका मंदाना के लिए वैंपायर का किरदार पूरी तरह से नया है, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने करियर में ऐसा कोई किरदार नहीं निभाया था. उन्होंने कहा- 'मेरे लिए ये एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था. मुझे नहीं पता था कि वैंपायर जैसे क्रीचर का किरदार कैसे निभाया जाता है. ये भूमिका मेरे लिए काफी मुश्किल और जटिल थी.'

'नया किरदार सीखने और निभाने का एक्साइटमेंट'

रश्मिका मंदाना ने इस एक्सपीरियंस को दिलचस्प करार देते हुए कहा- 'इस तरह के किरदारों के साथ काम मेरे लिए हमेशा नई चीजें सीखने जैसा होता है. सामान्य किरदार निभाना भी एक तरह का सुख देता है, लेकिन जब कोई बिल्कुल अलग और मुश्किल किरदार मिलता है, तो यह एक्सपीरियंस एक अलग ही तरह का एक्साइटमेंट देता है.'

अभिनेत्री ने आगे कहा- 'मुझे इस किरदार में खुद को बदलने की पूरी प्रोसेस बेहद अट्रैक्टिव लगी. जब कोई कलाकार किसी साधारण किरदार में काम करता है, तो उसका सुख अलग होता है, लेकिन किसी अलग प्राणी का किरदार निभाना उसे एक नए तरह का एक्साइटमेंट और खुशी देता है.'

प्रोड्यूसर और निर्देशक को कहा- 'थैंक्यू'

इस दौरान रश्मिका मंदाना ने अपने प्रोड्यूसर अमर कौशिक और निर्देशक आदित्य सरपोतदार का भी धन्यवाद किया. उन्होंने कहा- 'इस नए और मुश्किल किरदार को निभाने में उनका गाइडेंस बहुत जरूरी रहा.' रश्मिका ने खुलासा किया कि उन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए बिल्कुल जीरो से शुरुआत की. उनका कहना था कि उन्हें इस तरह के किसी किरदार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से निर्देशक और प्रोड्यूसर के मार्गदर्शन पर भरोसा किया. उन्होंने कहा कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि क्या करना है, कैसे करना है और कितनी मेहनत करनी है, लेकिन उनके निर्देशन और सहयोग के कारण यह संभव हो पाया.