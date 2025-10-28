सतीश शाह की मौत कैसे हुई? ऑनस्क्रीन बेटे राजेश कुमार ने बताई असली वजह

बॉलीवुड और टीवी के मशूहर एक्टर सतीश शाह अब इस दुनिया में रहे. एक्टर का निधन 25 अक्टूबर को हुआ था. जिसके बाद से ये खबरें सामने आ रही थी कि उनकी मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई है. लेकिन अब एक्टर के ऑनस्क्रीन बेटे राजेश कुमार ने एक्टर की मौत की असली वजह का खुलासा किया है. उन्होंने कहा सतीश शाह किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेफुल था.

‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ में साथ दिखे थे राजेश-सतीश

राजेश कुमार ने सतीश शाह के साथ टीवी शोज ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ में साथ काम किया था. इस शो में सतीश शाह उनके पिता बने थे.तभी से दोनों के बीच बाप-बेटे वाला ही रिश्ता रहा. ऐसे में सतीश के निधन से राजेश पूरी तरह टूट चुके हैं. उनके अंतिम संस्कार और प्रेयर मीट में एक्टर बेहद बुरे हाल में नजर आए थे.

क्या है सतीश शाह की मौत की असली वजह?

वहीं अब राजेश कुमार ने बॉलीवुड हंगामा से सतीश शाह के निधन पर बात की. एक्टर ने कहा, ‘वो उस दिन घर पर थे और लंच कर रहे थे, तभी उनका निधन हो गया. ऐसे में ये खबरें आ रही हैं कि उनका निधन किडनी फेल होने से हुआ, लेकिन मैं ये साफ करना चाहता हूं कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेफुल था. उस उन्हें अचानर कार्डियक अरेस्ट आया था. इसी से उनकी मौत हुई..’

इन फिल्मों में नजर आए थे सतीश शाह

सतीश शाह ने कई सालों तक अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों का मनोरंजन किया था. एक्टर ने ‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’, हम आपके हैं कौन, हम साथ-साथ है, मैं हूं ना, कल हो ना, इश्क विश्क, हीरो नंबर वन समेत करीब 250 फिल्मों में काम किया था. उनके किरदार को फैंस आज भी अपने दिल में बसाए हुए हैं. बता दें कि एक्टर ने फैशन डिजाइन मधु से शादी की थी. उनके कोई बच्चे नहीं थे.

