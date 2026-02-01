राम चरण बने जुड़वा बच्चों के पिता, पत्नी उपासना ने दिया एक बेटे और एक बेटी को जन्म

साउथ के पॉपुलर एक्टर राम चरण एक बार फिर पिता बन गए हैं. उनकी पत्नी उपासना कोनिडेला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है. उन्होंने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया है. राम चरण और उनकी फैमिली बहुत खुश है और एक्साइटेड हैं. राम चरण के पिता और एक्टर चिरंजीवी ने ये खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की.

चिरंजीवी ने किया पोस्ट

चिरंजीवी ने X पर खुशखबरी देते हुए लिखा- हम खुशी और आभार के साथ ये सभी के साथ शेयर कर रहा हूं कि राम चरण और उपासना कोनिडेला ने जुड़वा बच्चों का वेलकम किया है. उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई है. दोनों बच्चे और मां हेल्दी हैं और ठीक हैं. इन दो नन्हें बच्चों का अपने घर में वेलकम करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. दादा-दादी के तौर पर ये आशीर्वाद है. हम सभी की प्रार्थनाओं, प्यार और आशीर्वाद के लिए शुक्रियाअदा करते हैं. चिरंजीवी और सुरेखा.



राम चरण और उपासना की शादी

बता दें कि राम चरण ने उपासना से 2012 में शादी की थी. उनकी सगाई दिसंबर 2011 में हुई थी. उपसाना अपोलो हॉस्पिटल्स के फाउंडर प्रताप सी रेड्डी की पोती हैं. वो अपोलो चैरिटी की वाइस चेयरमैन भी हैं. कपल ने 2023 में पहले बच्चे का वेलकम किया था. जून 2023 में उन्होंने बेटी क्लिन कारा का वेलकम किया था. दीवाली 2025 के समय उपासना ने अपने दूसरे बेबी शावर की वीडियो फैंस के साथ शेयर की थी.

राम चरण के वर्क फ्रंट की बात करें तो राम चरण को पिछली बार फिल्म गेम चेंजर में देखा गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं किया था. फिल्म को रिव्यूज भी अच्छे नहीं मिले थे. उन्होंने 2023 में सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में कैमियो भी किया था.

अब वो स्पोर्ट्स ड्रामा Peddi की तैयारी में लगे हैं. इस फिल्म में जाह्नवी कपूर भी नजर आएंगी.