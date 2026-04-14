सफेद साड़ी... घर में शादी और चार फेरे! रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के रेयर किस्से

बॉलीवुड के पॉपुलर कपल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट आज अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं. 14 अप्रैल 2022 को दोनों ने बहुत सादगी भरे अंदाज में शादी की थी, जिसने उस वक्त सभी को हैरान कर दिया था. जहां ज्यादातर बॉलीवुड की शादियां भव्य होती हैं, वहीं रणबीर और आलिया ने अपनी शादी को निजी और खास रखा था.

बालकनी में लिए थे फेरे

रणबीर और आलिया की शादी मुंबई के बांद्रा में उनके घर 'वास्तु' में हुई थी. इस शादी में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे, जिनकी संख्या लगभग 40 से 50 के बीच थी. सबसे खास बात यह रही कि दोनों ने अपनी शादी घर की बालकनी में की, जो उनके लिए बहुत खास जगह थी. शादी के बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई कि जहां हिंदू रीति-रिवाज में सात फेरे लिए जाते हैं, वहीं इस कपल ने सिर्फ चार फेरे लिए.

4 फेरों के पीछे की कहानी



आलिया के भाई राहुल भट्ट ने इंडिया टुडे के साथ बातचीत में बताया, 'शादी में सात फेरों की बजाय सिर्फ चार फेरे हुए थे. मैंने भी रस्म निभाई थी, जिसमें भाइयों की जरूरत होती है. शादी में कपूर परिवार के पुराने और खास पंडित मौजूद थे, जिन्होंने हर फेरे का महत्व समझाया, जो धर्म, संतान और जीवन के कई जरूरी पहलुओं से जुड़ा था. ये उनके लिए नया अनुभव था और वो खुद चारों फेरों के समय मौजूद थे.'

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कैसा था रणबीर-आलिया का लुक

अब बात करें उनके लुक की, तो आलिया भट्ट ने लहंगे की बजाय आइवरी और गोल्ड शेड की साड़ी पहनी थी, जिसे मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने डिजाइन किया था. ये साड़ी बहुत खूबसूरत और एलिगेंट थी, जिस पर हाथ से बारीक कढ़ाई की गई थी. आलिया ने हल्का मेकअप, कुंदन ज्वैलरी और खुले बालों के साथ अपना ब्राइडल लुक पूरा किया. वहीं रणबीर कपूर ने सफेद शेरवानी और पगड़ी के साथ क्लासिक और रॉयल अंदाज अपनाया था. दोनों का ये सिंपल और स्टाइलिश लुक फैंस को बहुत पसंद आया था.

रणबीर-आलिया के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

बता दें कि रणबीर और आलिया की नजदीकियां फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के समय बढ़ी थी और धीरे-धीरे उनका रिश्ता मजबूत होता गया. शादी के कुछ महीनों बाद ही 6 नवंबर 2022 को उनके घर बेटी राहा कपूर का जन्म हुआ, जिसने उनकी जिंदगी को और खुशियों से भर दिया. इसके अलावा रणबीर जल्द ही नितेश तिवारी की 'रामायण' में नजर आने वाले है, जिसमें वो भगवान राम की भूमिका निभा रहे है. वहीं आलिया भट्ट की 'अल्फा' भी इस साल रिलीज होने वाली है. साथ ही रणबीर और आलिया 'लव एंड वॉर' फिल्म में भी विक्की कौशल के साथ नजर आएंगे.