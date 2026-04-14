हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'तू साथ है तो...' रणबीर के लिए आलिया का रोमांटिक पोस्ट, वेडिंग एनिवर्सरी पर दिखाई Swiss Skiing वेकेशन की तस्वीरें

'तू साथ है तो...' रणबीर के लिए आलिया का रोमांटिक पोस्ट, वेडिंग एनिवर्सरी पर दिखाई Swiss Skiing वेकेशन की तस्वीरें

Ranbir-Alia 4th Wedding Anniversary: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने बेटी राहा संग अपने चौथे वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 14 Apr 2026 02:39 PM (IST)
Ranbir-Alia 4th Wedding Anniversary: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने बेटी राहा संग अपने चौथे वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 14 अप्रैल, 2022 को शादी की थी. आज ये कपल अपनी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है. कपल अपने इस स्पेशल डे को स्वीटजरलैंड की बर्फिली वादियों में सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसकी तस्वीरें भी आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.

1/8
आलिया द्वारा इंस्टा पर शेयर की गई पहली तस्वीर में वे अपने पति रणबीर कपूर संग हैप्पी पोज देती हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान आलिया ब्लैक स्वेटर में काफी प्यारी लग रही हैं वहीं रणबीर कपूर भी ग्रे स्वेचर और कैप लगाए हुए जंच रहे हैं.
आलिया द्वारा इंस्टा पर शेयर की गई पहली तस्वीर में वे अपने पति रणबीर कपूर संग हैप्पी पोज देती हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान आलिया ब्लैक स्वेटर में काफी प्यारी लग रही हैं वहीं रणबीर कपूर भी ग्रे स्वेचर और कैप लगाए हुए जंच रहे हैं.
2/8
वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान रणबीर आलिया ने बर्फीली वादियों में स्कीइंग के भी खूब मजे लिए.
वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के दौरान रणबीर आलिया ने बर्फीली वादियों में स्कीइंग के भी खूब मजे लिए.
Published at : 14 Apr 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Alia Bhatt Raha Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai का फर्स्ट लुक आउट, दो हसीनाओं के प्यार में पड़े वरुण धवन, होगा डबल ट्रबल
'है जवानी तो इश्क होना है' का फर्स्ट लुक आउट, दो हसीनाओं के प्यार में पड़े वरुण धवन, होगा डबल ट्रबल
मनोरंजन
'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड पार किया 3 हजार करोड़ का आंकड़ा, खुशी से झूमी 'यालिना', पोस्ट में लिख दी ऐसी बात
'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ने वर्ल्डवाइड पार किया 3 हजार करोड़ का आंकड़ा, खुशी से झूमी 'यालिना'
मनोरंजन
'मोहम्मद सिराज मेरे भाई जैसे हैं, मैं राखी बांधती हूं', Zanai Bhosle ने खुद बताया था क्रिकेटर संग अपना रिश्ता
'मोहम्मद सिराज मेरे भाई जैसे हैं, मैं राखी बांधती हूं', जनाई भोसले ने खुद बताया था क्रिकेटर संग अपना रिश्ता
मनोरंजन
पिता के निधन के बाद भी सेट पर आकर कॉमेडी करते थे राजपाल यादव, सभी से मिला बहुत सारा सपोर्ट
पिता के निधन के बाद भी सेट पर आकर कॉमेडी करते थे राजपाल यादव, सभी से मिला बहुत सारा सपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी के बीच इजरायल के विदेश मंत्री ने एस.जयशंकर को घुमाया फोन, जानिए क्या हुई बात
होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी के बीच इजरायल के विदेश मंत्री ने एस.जयशंकर को घुमाया फोन, जानिए क्या हुई बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन में 396 हिरासत में, 350 गिरफ्तार, नकाबपोशों की तलाश जारी
LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन में 396 हिरासत में, 350 गिरफ्तार, नकाबपोशों की तलाश जारी
इंडिया
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
क्रिकेट
Wisden Award Winners 2026 List: विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
बॉलीवुड
‘क्या मैं अच्छी मां हूं?’ राहा की पैरेंटिंग को लेकर आलिया भट्ट चिंता में, सदगुरु की सलाह वायरल
‘क्या मैं अच्छी मां हूं?’ राहा की पैरेंटिंग को लेकर आलिया भट्ट चिंता में, सदगुरु की सलाह वायरल
इंडिया
Explained: MP में तलवार से काटा, हरियाणा में नाले में मिला शव... तलाक की जगह पतियों को क्यों मिल रही दर्दनाक मौत?
MP में तलवार से काटा, हरियाणा में नाले में मिला शव! तलाक की जगह पतियों को क्यों मिल रही मौत?
विश्व
आशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात
आशा भोसले का पाकिस्तानी चैनल ने चलाया गाना तो गुस्से में आए शहबाज, फिर मालिक ने दिखाई पाक PM को औकात
ट्रेंडिंग
Viral Video: मुफ्त में मिल रहा हो तो कुछ भी! नाले में पलट गया नारियल से लदा ट्रक, लूटने लगी पब्लिक; देखें वीडियो
मुफ्त में मिल रहा हो तो कुछ भी! नाले में पलट गया नारियल से लदा ट्रक, लूटने लगी पब्लिक; देखें वीडियो
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget