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'तू साथ है तो...' रणबीर के लिए आलिया का रोमांटिक पोस्ट, वेडिंग एनिवर्सरी पर दिखाई Swiss Skiing वेकेशन की तस्वीरें
Ranbir-Alia 4th Wedding Anniversary: आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने बेटी राहा संग अपने चौथे वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड की सबसे प्यारी जोड़ियों में से एक आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने 14 अप्रैल, 2022 को शादी की थी. आज ये कपल अपनी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है. कपल अपने इस स्पेशल डे को स्वीटजरलैंड की बर्फिली वादियों में सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसकी तस्वीरें भी आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 02:08 PM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor Alia Bhatt Raha Kapoor
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प्रेम कुमारJournalist
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