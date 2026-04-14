आलिया द्वारा इंस्टा पर शेयर की गई पहली तस्वीर में वे अपने पति रणबीर कपूर संग हैप्पी पोज देती हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान आलिया ब्लैक स्वेटर में काफी प्यारी लग रही हैं वहीं रणबीर कपूर भी ग्रे स्वेचर और कैप लगाए हुए जंच रहे हैं.