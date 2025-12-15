Ranveer Singh Upcoming Films: 'धुरंधर' के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएंगे रणवीर सिंह, आ रही हैं 'प्रलय' समेत ये 3 फिल्में
Ranveer Singh Upcoming Films: रणवीर सिंह 'धुरंधर' के बाद अपनी अपकमिंग फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. एक्टर के पास इस समय 3 शानदार फिल्में लाइनअप हैं.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में हैं. 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को काबू कर लिया है. अब 'धुरंधर' के बाद भी रणवीर सिंह के पास एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है. एक्टर अपनी अपकमिंग 3 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार हैं.
'धुरंधर- पार्ट 2'
- 'धुरंधर' की रिलीज के साथ ही फिल्म का सीक्वल अनाउंस कर दिया गया था.
- 'धुरंधर- पार्ट 2' अगले साल 19 मार्च 2026 को ईद के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होगी.
- फिल्म का सामना बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' और 'डकैत' से होगा.
डॉन 3
- रणवीर सिंह ने डॉन फ्रेंचाइजी में शाहरुख खान को रिप्लेस कर दिया है.
- फरहान अख्तर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को 2023 में ही अनाउंस कर दिया गया था.
- बॉलीवुड हंगामा की मानें तो 'धुरंधर' के बाद अब रणवीर 2026 में 'डॉन 3' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं.
- फिलहाल फिल्म की रिलीज डेट और बाकी स्टार कास्ट की डिटेल्स से पर्दा नहीं उठा है.
प्रलय
- 'प्रलय' के जरिए रणवीर सिंह जॉम्बी वर्ल्ड में एंट्री लेने के लिए तैयार हैं.
- एक्टर 'डॉन 3' के बाद जय मेहता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं.
- बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा- फरहान अख्तर के डायरेक्शन वाली फिल्म 'डॉन 3' की शूटिंग सबसे पहले 2026 में शुरू होगी. उसके बाद रणवीर 'प्रलय' पर फोकस करेंगे. 'डॉन 3' का शेड्यूल मिलने के बाद जनवरी में फाइनल टाइमलाइन तय की जाएगी.
ठंडे बस्ते में गईं रणवीर सिंह की ये फिल्में
बता दें कि 'धुरंधर- पार्ट 2', 'डॉन 3' और 'प्रलय' के अलावा भी रणवीर सिंह के पास कुछ फिल्में थीं. इनमें 'तख्त', 'बैजू बावरा' और 'शक्तिमान' शामिल हैं. हालांकि फिलहाल ये फिल्में अलग-अलग कारणों से डिब्बाबंद हैं.
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'धुरंधर' के बारे में बात करें तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक कमाई कर रही है. भारत में ये फिल्म अब तक 364.60 करोड़ रुपए कमा चुकी है. वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 552.70 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
