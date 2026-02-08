'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' ने रिलीज से पहले ही शुरू की कमाई, बॉक्स ऑफिस पर होगी कांटे की टक्कर

मार्च का महीना गवाह बनेगा दो भयंकर ही तगड़ी फिल्मों की टक्कर का. एक फिल्म है रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2: द रिवेंज' और दूसरी फिल्म के साउथ के सुपरस्टार एक्टर यश की 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल'. दोनों की फिल्मों का क्रेज रिलीज से पहले ही देखने को मिल रहा है. वो भी ऐसा कि दोनों फिल्मों ने रिलीज से पहले ही कमाई करना शुरू कर दी है.

'टॉक्सिक' ने की रिलीज से पहले ही कमाई

कुछ दिन पहले ही खबरें आईं कि यश स्टारर फिल्म ने रिलीज से पहले ही 120 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. दरअसल मेकर्स ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (एपी-टीजी) में एक बड़ी डील की है. खबरों की मानें तो इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स दिल राजू की कंपनी एसवीसी (एसवी सिनेमाज) को 120 करोड़ में बेचे हैं. ये एक एक्सक्लूसिव और बहुत बड़ी डील बताई जा रही है, जिससे फिल्म ने रिलीज से पहले ही अच्छी खासी कमाई कर ली है.

'धुरंधर 2' की रिलीज से पहले की कमाई

इस मामले में 'धुरंधर 2' ने यश की फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर: द रिवेंज' ने सिर्फ अपने नॉन-थिएट्रिकल राइट्स से ही 245 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. ऐसे में ये फिल्म अभी तक की सबसे बड़ी डील बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो हॉट स्टार ने फिल्म के डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट्स 150 करोड़ रुपये में खरीदे हैं. जबकि सभी भाषाओं के सैटेलाइट राइट्स स्टार नेटवर्क को 50 करोड़ रुपये में बेचे गए हैं. टी-सीरीज़ ने म्यूजिक राइट्स 45 करोड़ रुपये में खरीदे हैं. इन सभी को मिलाकर इस फिल्म की कमाई अब तक रिलीज से पहले ही 245 करोड़ हो गई है.

'टॉक्सिक' vs 'धुरंधर 2'

यश स्टारर 'टॉक्सिक' और रणवीर सिंह स्टारर 'धुरंधर 2' 19 मार्च को बॉक्स ऑफिस पर साथ में रिलीज हो रही हैं. इन दोनों की फिल्मों का बज इतना है कि रिलीज से पहले ही दोनों फिल्मों ने कमाई करना शुरू कर दिया है. जहां यश की फिल्म ने 120 करोड़ रुपये कमाए हैं तो वहीं रणवीर सिंह की फिल्म ने 245 करोड़ की डील की है. ऐसे में दोनों के बीच कड़ा मुकाबला अभी से ही देखने को मिल रहा है. जब फिल्में रिलीज होंगी तब इनका क्रेज देखते ही बनेगा.