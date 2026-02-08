नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘रामायण’ इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक है. फिल्म का स्केल इतना बड़ा है कि इसे बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में गिना जा रहा है. पैन इंडिया लेवल पर बन रही इस फिल्म को लेकर हर दिन कोई न कोई नई खबर सामने आ जाती है. इसी बीच काफी वक्त से चर्चा थी कि मेघनाद के किरदार के लिए विक्रांत मैसी को अप्रोच किया गया है. सोशल मीडिया पर भी यही बातें चल रही थीं लेकिन अब इस रोल को लेकर तस्वीर साफ होती नजर आ रही है.

मेघनाद के रोल में एंट्री करेंगे राघव जुयाल?

वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब फिल्म ‘रामायण’ में मेघनाद का किरदार राघव जुयाल निभा सकते हैं. बताया जा रहा है कि राघव का ये रोल ‘रामायण पार्ट 2’ में देखने को मिलेगा जो 2027 की दिवाली पर रिलीज होगी. राघव जुयाल अपने अलग अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं ऐसे में उन्हें इस किरदार में देखने को लेकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.

विक्रांत मैसी ने अफवाहों पर लगाया ब्रेक

जब ये खबरें ट्रेंड करने लगीं कि विक्रांत मैसी को फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया है तो एक्टर ने खुद सामने आकर सच्चाई बताई. विक्रांत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिसे बाद में डिलीट भी कर दिया गया. उस पोस्ट में उन्होंने साफ लिखा कि वो कभी भी फिल्म ‘रामायण’ का हिस्सा थे ही नहीं. यानी रिप्लेसमेंट की बात ही गलत थी.



‘टिकट खरीदकर देखूंगा फिल्म’

विक्रांत ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि वो इन खबरों पर विराम लगाना चाहते हैं. साथ ही उन्होंने पूरी कास्ट को शुभकामनाएं दीं और कहा कि वो खुद टिकट खरीदकर ये फिल्म देखने जाएंगे. उनके इस बयान के बाद साफ हो गया कि उनके और मेकर्स के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है बल्कि सारी बातें सिर्फ अफवाहों पर आधारित थीं.

रणबीर, यश और सनी देओल से सजी 'रामायण'

फिल्म ‘रामायण’ की स्टारकास्ट काफी दमदार है. इसमें रणबीर कपूर, साउथ सुपरस्टार यश, सनी देओल, रवि दुबे और साई पल्लवी जैसे बड़े नाम शामिल हैं. फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान और हॉलीवुड कंपोजर हंस जिमर मिलकर तैयार कर रहे हैं जो इसे और खास बनाता है. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट दिवाली 2026 पर और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर सिनेमाघरों में दस्तक देगा.