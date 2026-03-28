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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रोना तो हमें चाहिए' जब अवॉर्ड शो में रो पड़े थे रणवीर सिंह, तब शाहरुख ने ये कहकर दिया था दिलासा

'रोना तो हमें चाहिए' जब अवॉर्ड शो में रो पड़े थे रणवीर सिंह, तब शाहरुख ने ये कहकर दिया था दिलासा

Ranveer Singh Viral Video: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इस समय अपने बॉक्स ऑफिस की दहाड़ से सभी को-एक्टर्स को रुला रहे हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अवॉर्ड लेते समय रणवीर काफी इमोशनल हो गए थे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 28 Mar 2026 06:58 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी बॉक्स ऑफिस की छलांग से सभी को रुला रहे हैं. लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब अवॉर्ड मिलने पर रणवीर सिंह खुद रो पड़े थे. स्टेज पर उन्होंने फैंस से वादा किया था कि वो फैंस के लिए और भी बहुत कुछ लेकर आएंगे, ये वादा उन्होंने पूरा भी किया. इन दिनों रणवीर का ये पुराना वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जब अवॉर्ड शो में रोए थे रणवीर
ये वीडियो रणवीर सिंह के डेब्यू के बाद साल 2011 का है. इस अवॉर्ड शो में रणवीर सिंह को 'बैंड बाजा बारात' के लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर का अवॉर्ड मिला था. जिस अवॉर्ड को पाकर एक्टर इमोशनल हो गए थे और रो दिए थे. इस दौरान रणवीर स्टेज पर कह रहे थे, 'मैं आप सभी से माफी चाहता हूं, ये बहुत ओवरवेल्मिंग है. मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था. और आज मैं यहां हूं इन तीन (शाहरुख खान, शाहिद कपूर और करण जौहर) लोगों के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूं.' इसके बाद उन्होंने आदित्य चोपड़ा, YRF, 'बैंड बाजा बारात' की टीम और अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया. साथ ही साथ फैंस के प्रॉमिस किया कि वो आगे और भी बहुत कुछ करेंगे.

 
 
 
 
 
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शाहरुख खान ने दिया दिलासा
इस दौरान स्टज पर मौजूद शाहरुख खान ने रणवीर को दिलासा दिया और कहा कि, 'तू क्यों रो रहा है, रोना तो हमें चाहिए. अब हमारा क्या होगा, तू आ गया इंडस्ट्री में. इधर आ, गले लग हमारे. हमको थोड़ा प्यार दे और हम तुझे बताएं कि तू किया अच्छा और खूबसूरत एक्टर है.' इसके बाद शाहरुख रणवीर के लिए लोगों को तालियां बजाने के लिए कहते हैं और रणवीर से कहते हैं कि उन्हें 'एंवेई' गाने की स्टेप्स सिखाएं

ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में रणवीर का सादगी भरा अंदाज बहुत प्यारा लग रहा है. उस दिन स्टज पर रोने वाले रणवीर सिंह ने आज अपनी परफॉर्मेंस से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. उन्होंने 'धुरंधर' और 'धुरंधर 2' में केवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही नहीं बल्कि अपनी एक्टिंग से भी लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई है. 

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Published at : 28 Mar 2026 06:58 PM (IST)
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Shahrukh Khan Ranveer SIngh VIRAL VIDEO
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