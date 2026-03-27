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ज्वैलरी से लदे रहने वाले इस सिंगर के घर में हैं सोने की कुर्सियां, गणेश भगवान की 1000 मूर्तियां, देखें इनसाइड तस्वीरें
दिवंगत सिंगर बप्पी लहिरी सिर्फ अपने संगीत और गोल्ड पहनने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लाइफस्टाइल के लिए भी जाने जाते थे. हाल ही में उनके पोते ने सिंगर के आलीशान घर की झलक दिखाई.
बॉलीवुड के पॉपुलर दिवंगत सिंगर बप्पी लहिरी का घर सिर्फ घर नहीं, बल्कि उनके संगीत और शौक की झलक है. . हाल ही में उनके पोते ने उनके आलीशान घर की झलक दिखाई है, जिसे उन्होंने कथित तौर पर 1983 में 19.32 लाख रुपये में खरीदा था. आइए देखते हैं सिंगर के इस आलीशान घर की इनसाइड फोटोज.
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Published at : 27 Mar 2026 10:18 PM (IST)
Tags :Bappi Lahiri
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प्रेम कुमारJournalist
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