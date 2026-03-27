रेगो ने बातचीत में बताया उनके दादाजी (बप्पी लहिरी) ने ये घर 1983 में खरीदा था. बाहर से देखने में ये आपको सिंपल सा दिखेगा लेकिन इसके अंदर कई आलीशाल चीजें हैं. उनके घर के अंदर एक बड़ा हॉल है, जिसमें उनके अवॉर्ड्स से एक कोना भरा हुआ है.