बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी साल 2014 में वाईआरएफ के हेड आदित्य चोपड़ा के साथ एक बेहद प्राइवेट फंक्शन में शादी के बंधन में बंधी थीं. वहीं अब अभिनेत्री ने हाल ही में एक इंटव्यू के दौरान खुलासा किया है कि उनकी शादी के दिन की कोई भी तस्वीर पब्लिकली क्यों अवेलेबल नहीं हैं?

रानी-आदित्य ने शादी की तस्वीरें कभी क्यों नहीं की शेयर

एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में रानी ने कहा, "मेरे पति बहुत ही प्राइवेट इंसान हैं और मुझे लगता है कि वह चाहते थे कि शादी बेहद प्राइवेट हो. इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह कभी चाहेंगे कि शादी की तस्वीरें सामने आएं," जब न्यूज एजेंसी ने पूछा कि क्या दर्शकों को शादी की तस्वीरें देखने के लिए उनकी सिल्वर जुबली तक इंतज़ार करना होगा, तो उन्होंने कहा, "शायद! दरअसल, यह एक बहुत अच्छा आइडिया है."

पर्सनल जिंदगी को प्राइवेट रखना

अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखने के बारे में बात करते हुए, एक्ट्रेस ने कहा, "मुझे लगता है कि मैं हमेशा प्राइवेट रही हूं क्योंकि मेरी वर्किंग लाइफ अलग है, मेरा निजी जीवन भी अलग है, अगर आपने मुझे इतने सालों से देखा है, तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ़ तभी दिखावे के लिए आती हूं जब कोई वजह हो. ऐसा हमेशा नहीं होता."

प्राइवेसी क्यों मायने रखती है

इस बारे में और डिटेल से बताते हुए, उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए क्योंकि आपको अपने आस-पास के माहौल को थोड़ा सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि सब कुछ सबके सामने नहीं आ सकता क्योंकि हम पहले से ही इतने खुले में रहते हैं कि मुझे लगता है कि यह खुलापन ही काफ़ी है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, खासकर आप कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यह एक ऐसी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए." बता दें कि रानी और आदित्य एक बेटी आदिरा के माता-पिता हैं.