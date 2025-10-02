वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ स्टारर मच अवेटेड रोमांटिक कॉमेडी ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ आज सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. शशांक खेतान द्वारा निर्देशित, ये फिल्म कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर हैं. वहीं फिल्म की रिलीज के साथ ही अब सोशल मीडिया पर इसके रिव्यू आने भी शुरू हो गए हैं. चलिए जानते हैं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ लोगों को कैसी लगी है?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ लोगों को कैसी लगी?

अपनी पिछली रिलीज बेबी जॉन में एक्शन-हैवी रोल करने के बाद, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में वरुण धवन ने रोमांटिक-कॉमेडी अंदाज में कमबैक किया है. वहीं ये फिल्म 'बवाल' के बाद वरुण धवन और जाह्नवी कपूर री दूसरी फिल्म है, और दर्शक उनकी केमिस्ट्री को खूब एंजॉय कर रहे हैं. कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने कहा कि दोनों की जोड़ी पर्दे पर, खासकर रोमांटिक और कॉमेडी दृश्यों में, खूब जमती है. उनकी जोड़ी को मज़ेदार और नेचुरल बताया जा रहा है.

एक यूजर ने एक्स पर लिखा है, “ वरुण धवन ने पूरी जान लगा दी! शाहरुख खान और सलमान खान की मिमिक्री वाला सीन कमाल का था.SSKTK कॉमेडी, प्यार और हंगामे से भरपूर एक पारिवारिक ड्रामा है. ये एक मैसेज भी देती है. जाह्नवी कपूर और सान्या मल्होत्रा ​​बेहद खूबसूरत लग रही हैं और रोहित सराफ ने एक मैच्योर किरदार निभाया है. मनीष पॉल का किरदार लाजवाब है. स्क्रीनप्ले आपको बांधे रखता है और फिल्म बिल्कुल भी उबाऊ नहीं लगती. कुल मिलाकर दुल्हनिया फिल्मों के बाद शशांक खेतान के पास एक और बेहतरीन फिल्म है और यह फिल्म इस त्योहारी सीजन में बड़े पर्दे पर देखने लायक है.

#SunnySanskariKiTulsiKumari Review: HILARIOUS!



RATING - ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 4/5*#VarunDhawan goes all out! That #ShahRukhKhan & #SalmanKhan mimicry scene was crazy 🤣 #SSKTK is a family drama loaded with comedy, love and chaos. At its heart, it also gives a message on much needed… pic.twitter.com/bupWL5LM5S — $@M (@SAMTHEBESTEST_) October 1, 2025

कई और ने भी फिल्म की खूब तारीफ की है.

#SunnySanskariKiTulsiKumari is a nice feel good entertainer which is meant to have fun in cinemas.#VarunDhawan is back in his elements and makes you laugh with some really entertaining one liners. #JanhviKapoor is decent. #SanyaMalhotra is effective and #RohitSaraf is as… — Filmy Gautam (@filmygautam) October 1, 2025

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ स्टार कास्ट

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ में वरुण धवन, जान्हवी कपूर, सान्या मल्होत्रा ​​और रोहित सराफ जैसे कलाकारों के साथ मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय सपोर्टिंग रोल में हैं. यह फिल्म 2 अक्टूबर, 2025 को दशहरा के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है. सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी त्योहारों के माहौल को दर्शाती है और प्यार, दिल टूटने और किसी को वापस पाने के मज़ेदार सफ़र की कहानी है.