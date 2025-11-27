जल्द होगी 'रंगीला' की थिएटर्स में वापसी, इसी ने बना दिया था एआर रहमान को सुरों का सम्राट

साल 1995 में आई आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म 'रंगीला' तो आपको याद होगी. फिल्म अपने समय में ब्लॉकबस्टर रही थी और अब फिल्म को दोबारा पर्दे पर रिलीज करने का फैसला लिया गया है. फिल्म सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी और इस बात की जानकारी खुद उर्मिला मातोंडकर और आमिर खान ने दी है.

कब री-रिलीज होगी रंगीला?

उर्मिला मातोंडकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें आमिर खान फिल्म 'रंगीला' के री-रिलीज की जानकारी दे रहे हैं. वीडियो में एक्टर ने कहा, 'हमारी फिल्म 'रंगीला' सिनेमाघरों में री-रिलीज हो रही है. मैंने फिल्म में मुन्ना का किरदार निभाया था, जो मेरा फेवरेट था. इस फिल्म में राजेश जोशी नाम के एक्टर भी थे, जिन्हें हमने बाइक एक्सीडेंट में खो दिया'. अभिनेता ने फिल्म से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया। फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज होगी.

अपने जमाने की ब्लॉकबस्टर फिल्म थी 'रंगीला'

बता दें कि फिल्म 'रंगीला' 8 सितंबर 1995 को रिलीज हुई थी और फिल्म के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फिल्म को री-रिलीज करने का फैसला लिया गया है. 1995 में बनी 'रंगीला' सुपरहिट फिल्म थी. फिल्म का बजट लगभग 4.5 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म ने रिलीज के बाद घरेलू स्तर पर लगभग 20.22 करोड़ की कमाई की. फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 33.4 करोड़ रुपए रहा था. साल 1995 में किसी फिल्म की इतनी कमाई ही उसे सुपरहिट बनाती थी. उस वक्त 100 करोड़ या 1000 करोड़ के कलेक्शन का ट्रेंड नहीं था.



'रंगीला' के खाते में आए कई अवार्ड्स

कमाई के साथ-साथ फिल्म ने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए। फिल्म को 14 फिल्मफेयर नॉमिनेशन मिले और 7 अवॉर्ड्स जीते. रंगीला के लिए उर्मिला को बेस्ट एक्ट्रेस, आमिर खान को बेस्ट एक्टर, जैकी श्रॉफ को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और राम गोपाल वर्मा को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला था. इस फिल्म की कहानी, निर्देशन और निर्माण तीनों ही राम गोपाल वर्मा ने किए हैं.

एआर रहमान को बना दिया संगीत सम्राट

फिल्म के गानों में सिंगर एआर रहमान ने आवाज और म्यूजिक दिया है. खास बात ये है कि रंगीला फिल्म एआर रहमान की पहली हिंदी डेब्यू फिल्म है. इससे पहले वे तमिल और हिंदी वर्जन फिल्मों में अपनी आवाज देते थे. इस फिल्म में कुछ नौ गानों को फिल्माया गया है, जिसमें 'हो जा रंगीला रे,' 'क्या करें या ना करें,' और 'मंगता है क्या' जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर बने हुए हैं.