ब्लू बनारसी साड़ी में अनन्या पांडे लगीं अप्सरा, यूनिक ब्लाउज डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान

ब्लू बनारसी साड़ी में अनन्या पांडे लगीं अप्सरा, यूनिक ब्लाउज डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान

Ananya Panday Banarasi Saree: अनन्या पांडे अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश आउटफिट्स को लेकर लाइमलाइट में हैं. अब ब्लू बनारसी साड़ी में उनकी लेटेस्ट पिक्चर्स तेजी से वायरल हो रही हैं. यहां देखिए खूबसूरती.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Nov 2025 06:04 PM (IST)
Ananya Panday Banarasi Saree: अनन्या पांडे अपने फैशन सेंस और स्टाइलिश आउटफिट्स को लेकर लाइमलाइट में हैं. अब ब्लू बनारसी साड़ी में उनकी लेटेस्ट पिक्चर्स तेजी से वायरल हो रही हैं. यहां देखिए खूबसूरती.

अनन्या पांडे ने फिर अपनी खूबसूरती से फैंस के दिल पर कब्जा कर लिया है. उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें वो बनारसी साड़ी पहने अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं. इन वायरल तस्वीरों में देखिए अनन्या पांडे की खूबसूरती.

अनन्या पांडे अक्सर ही अपने आउटफिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं. हर बार ही फैंस उनके फैशन सेंस की खूब सराहना भी करते हैं. अब एक बार फिर उनका ये नया लुक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.
अनन्या पांडे अक्सर ही अपने आउटफिट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं. हर बार ही फैंस उनके फैशन सेंस की खूब सराहना भी करते हैं. अब एक बार फिर उनका ये नया लुक सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है.
इस बनारसी साड़ी में उनका लुक बहुत रॉयल लग रहा है. सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं और फैंस भी उनके इस नए लुक पर दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं.
इस बनारसी साड़ी में उनका लुक बहुत रॉयल लग रहा है. सोशल मीडिया पर उनकी ये तस्वीरें धड़ल्ले से वायरल हो रही हैं और फैंस भी उनके इस नए लुक पर दिल खोलकर प्यार बरसा रहे हैं.
डिजाइनर प्रियंका कपाड़िया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन पिक्चर्स को शेयर किया है और एक तस्वीर में अनन्या पांडे की खूबसूरती साफ छलक रही है. इस नए लुक में एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं और उनसे नजरें हटा पाना वाकई काफी मुश्किल है.
डिजाइनर प्रियंका कपाड़िया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इन पिक्चर्स को शेयर किया है और एक तस्वीर में अनन्या पांडे की खूबसूरती साफ छलक रही है. इस नए लुक में एक्ट्रेस बला की हसीन लग रही हैं और उनसे नजरें हटा पाना वाकई काफी मुश्किल है.
अनन्या पांडे ने यहां ब्लू कलर की बनारसी साड़ी कैरी की है. इसमें गोल्डन कलर की जरी से बारीक कारीगरी भी की गई है. साड़ी की बारीक डिटेलिंग इसे और भी खूबसूरत बना रही है. अदाकारा ने अपने पल्लू को नॉर्मल ड्रेप करने के बजाय रैप किया है जो उनके लीन फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट कर रहा है.
अनन्या पांडे ने यहां ब्लू कलर की बनारसी साड़ी कैरी की है. इसमें गोल्डन कलर की जरी से बारीक कारीगरी भी की गई है. साड़ी की बारीक डिटेलिंग इसे और भी खूबसूरत बना रही है. अदाकारा ने अपने पल्लू को नॉर्मल ड्रेप करने के बजाय रैप किया है जो उनके लीन फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट कर रहा है.
इस बनारसी साड़ी का ब्लाउज डिजाइन भी बेहद खूबसूरत है. ट्रेडीशनल के साथ इसमें मॉडर्न टच दिया गया है जो अनन्या पांडे के ओवरऑल लुक को और भी निखार रहा है. स्लीक हॉल्टर नेक ब्लाउज में एक डोरी बनी है जिससे सारा फोकस उनके नेक लाइन पर पड़ता है.
इस बनारसी साड़ी का ब्लाउज डिजाइन भी बेहद खूबसूरत है. ट्रेडीशनल के साथ इसमें मॉडर्न टच दिया गया है जो अनन्या पांडे के ओवरऑल लुक को और भी निखार रहा है. स्लीक हॉल्टर नेक ब्लाउज में एक डोरी बनी है जिससे सारा फोकस उनके नेक लाइन पर पड़ता है.
वहीं ज्वेलरी से लेकर मेकअप और हेयरस्टाइल भी बिलकुल परफेक्ट है. लंबे गोल्डन चांद बाली इयरिंग्स के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. इस इयरिंग्स में ग्रीन एमरल्ड और पर्ल की डिटेलिंग की गई है जिससे इन इयरिंग्स की खूबसूरती और भी निखर पर आ रही है. बालों में गुलाब लगा कर उन्होंने ये पूरा लुक कंप्लीट किया.
वहीं ज्वेलरी से लेकर मेकअप और हेयरस्टाइल भी बिलकुल परफेक्ट है. लंबे गोल्डन चांद बाली इयरिंग्स के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया. इस इयरिंग्स में ग्रीन एमरल्ड और पर्ल की डिटेलिंग की गई है जिससे इन इयरिंग्स की खूबसूरती और भी निखर पर आ रही है. बालों में गुलाब लगा कर उन्होंने ये पूरा लुक कंप्लीट किया.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे कार्तिक आर्यन के साथ 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे. इसके अलावा लक्ष्य के साथ उनकी प्रोजेक्ट 'चांद मेरा दिल' का भी लाइन आप किया हुआ है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे कार्तिक आर्यन के साथ 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में नजर आएंगे. इसके अलावा लक्ष्य के साथ उनकी प्रोजेक्ट 'चांद मेरा दिल' का भी लाइन आप किया हुआ है.
Published at : 27 Nov 2025 06:04 PM (IST)
Ananya Panday Tu Meri Mai Tera Mai Tera Tu Meri

