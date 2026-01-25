‘एनिमल’ के लिए रणबीर कपूर ने सच में बढ़ाया था वजन? वायरल बीटीएस वीडियो ने खोली पोल

साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म ‘एनिमल’ रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक साबित हुई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की और करीब 900 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. फिल्म की कहानी, एक्शन और रणबीर की परफॉर्मेंस को लोगों ने खूब पसंद किया. अब फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच फिल्म से जुड़ा एक बिहाइंड द सीन वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं.

रणबीर की बढ़ी तोंद का सच आया सामने

फिल्म के कुछ सीन्स में रणबीर कपूर बढ़े हुए वजन और निकली हुई तोंद के साथ नजर आए थे. उस वक्त लोगों को लगा था कि रणबीर ने इस रोल के लिए सच में वजन बढ़ाया है. लेकिन अब वायरल हो रहे बिहाइंड द सीन वीडियो ने सारा सच सामने ला दिया है. दरअसल रणबीर ने वजन नहीं बढ़ाया था बल्कि उन्होंने एक खास सिलिकॉन फैट सूट पहना था जिसकी वजह से वो मोटे दिख रहे थे.

प्रोस्थेटिक्स टीम की मेहनत ने किया कमाल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रोस्थेटिक्स टीम रणबीर के शरीर और स्किन टोन के हिसाब से सिलिकॉन फैट सूट तैयार कर रही है. टीम ने इतनी बारीकी से काम किया कि क्लोज-अप शॉट्स में भी यह पहचान पाना मुश्किल हो गया कि तोंद नकली है. यही वजह थी कि लोगों को लगा रणबीर ने सच में अपना वजन बढ़ाया है. सोशल मीडिया पर लोग अब इस टीम की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

‘एनिमल’ की कहानी और रणबीर का दमदार किरदार

संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी ‘एनिमल’ एक हिंसक एक्शन ड्रामा है जिसमें रणबीर कपूर ने रणविजय का किरदार निभाया है. फिल्म पिता और बेटे के जटिल रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है. रणबीर का किरदार बचपन के ट्रॉमा से गुजरता है और जब उसके पिता पर हमला होता है तो वो बदले की आग में सब कुछ तबाह कर देता है. फिल्म में अनिल कपूर ने उनके पिता का रोल निभाया था.

आने वाली फिल्मों से भरा है रणबीर का शेड्यूल

रणबीर कपूर इस समय अपने करियर के गोल्डन फेज में चल रहे हैं. फिलहाल वो संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ की शूटिंग में बिजी हैं जिसमें उनके साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल नजर आएंगे. ये फिल्म जून 2026 में रिलीज होगी. इसके बाद रणबीर नितेश तिवारी की ‘रामायणः पार्ट वन’ में भगवान राम के किरदार में दिखेंगे जो दिवाली 2026 पर रिलीज होगी. वहीं 2027 में ‘एनिमल पार्क’ के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है.