एक्सप्लोरर
शहनाज गिल की 10 तस्वीरें, 32 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस, जानें नेटवर्थ
Shehnaaz Gill Net Worth: शहनाज गिल इंडस्ट्री की पॉपुलर स्टार हैं. उन्होंने अपने गाने, एक्टिंग से फैंस के दिलों पर खास जगह बनाई है. एक्ट्रेस आज करोड़ों कमाती हैं. आइए एक नजर डालते हैं उनकी नेटवर्थ पर.
शहनाज गिल फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा बन गई है. आए दिन एक्ट्रेस कभी फिल्मों या फिर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. कल एक्ट्रेस 32 साल की होने वाली हैं और इस उम्र में वो करोड़ों की मालकिन है.
1/10
2/10
Published at : 26 Jan 2026 05:32 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
शहनाज गिल की 10 तस्वीरें, 32 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस, जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
7 Photos
शेरशाह से बॉर्डर तक, इस गणतंत्र दिवस पर देखें बॉलीवुड की ये शानदार देशभक्ति फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
ट्विंकल खन्ना ने दिखाया विदाउट मेक अप फेस, कहा- मैंने बढ़ती उम्र को एक्सेप्ट कर लिया है
बॉलीवुड
8 Photos
26 जनवरी को रिलीज हुई इन फिल्मों ने तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
चौथे टी20 में इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन! श्रेयस अय्यर खेलेंगे या नहीं, यहां जानें
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion