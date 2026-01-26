हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआमिर खान की ‘रंग दे बसंती’ के हुए 20 साल पूरे, जानें इसे देखने की 5 वजह

आमिर खान की ‘रंग दे बसंती’ के हुए 20 साल पूरे, जानें इसे देखने की 5 वजह

Rang De Basanti: अगर आपको भी आमिर खान की ‘रंग दे बसंती’ पसंद है या आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं. तो हमारे पास हैं 5 कारण जिनकी वजह से आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए.

By : आईएएनएस  | Updated at : 26 Jan 2026 05:28 PM (IST)
Rang De Basanti: अगर आपको भी आमिर खान की ‘रंग दे बसंती’ पसंद है या आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं. तो हमारे पास हैं 5 कारण जिनकी वजह से आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए.

20 साल हो गए लेकिन ‘रंग दे बसंती’ आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. दोस्तों की मस्ती, देशभक्ति और बदलाव की कहानी इसे हर पीढ़ी के लिए खास बनाती है. अगर आप इसे पहले देख चुके हैं या दोबारा देखने का मन बना रहे हैं तो ये हैं 5 कारण जिनकी वजह से ये फिल्म हर हाल में देखने लायक है.

1/7
20 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ‘रंग दे बसंती’ आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है. आमिर खान की दमदार एक्टिंग देशभक्ति का नया अंदाज और युवाओं की जिंदगी की सच्चाई इस फिल्म को हमेशा यादगार बनाती है. अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा हैं या दोबारा देखना चाहते हैं तो इन 5 कारणों से आप इसे देख सकते हैं.
20 साल पहले रिलीज हुई फिल्म ‘रंग दे बसंती’ आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है. आमिर खान की दमदार एक्टिंग देशभक्ति का नया अंदाज और युवाओं की जिंदगी की सच्चाई इस फिल्म को हमेशा यादगार बनाती है. अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा हैं या दोबारा देखना चाहते हैं तो इन 5 कारणों से आप इसे देख सकते हैं.
2/7
फिल्म में आमिर खान का रोल, दलजीत ‘डीजे’ सिंह बहुत असरदार है. मस्ती और बेफिक्री से भरे एक युवक से लेकर जिम्मेदार और बदलाव की राह पर चलने वाले इंसान तक का उनका सफर सहज और दिल छू लेने वाला है. आमिर की शांत लेकिन ताकतवर एक्टिंग इस फिल्म का दिल है और इसे देखने का मजा बढ़ाती है.
फिल्म में आमिर खान का रोल, दलजीत ‘डीजे’ सिंह बहुत असरदार है. मस्ती और बेफिक्री से भरे एक युवक से लेकर जिम्मेदार और बदलाव की राह पर चलने वाले इंसान तक का उनका सफर सहज और दिल छू लेने वाला है. आमिर की शांत लेकिन ताकतवर एक्टिंग इस फिल्म का दिल है और इसे देखने का मजा बढ़ाती है.
Published at : 26 Jan 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
Aamir Khan Rang De Basanti Bollywood

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के बैट में लगी थी स्प्रिंग? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नंबर-1 बल्लेबाज पर हुआ शक; जानें पूरा मामला
अभिषेक शर्मा के बैट में लगी थी स्प्रिंग? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नंबर-1 बल्लेबाज पर हुआ शक
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Republic Day 2026: Atari-Wagha Border पर भारतीय सेनाओं का जोश एकदम हाई.. | Parade 2026
Attari - Wagah Border: भारतीय सेना का जोश देख, दहशत में पाकिस्तान | Republic Day 2026
DNA रिपोर्ट ने खोले बड़े राज़, पटना में हड़कंप, पिता ने कर दी बड़ी मांग |ABPLIVE
Battle of Galwan Song Review: Arijit–Shreya की आवाज़, Himesh का music और Salman का star power, लेकिन energy missing
Weather Alert: सर्दी ने दिखाया रौद्र रूप, सबसे खतरनाक दौर शुरू! |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
गणतंत्र दिवस पर ट्रंप ने इंडिया के लिए भेजा बड़ा मैसेज, बोले- 'मैं भारत सरकार और...'
महाराष्ट्र
पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण, संजय राउत बोले, 'उद्धव ठाकरे की सरकार को...'
संजय राउत ने की पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण दिए जाने की निंदा, लगाए ये आरोप
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा के बैट में लगी थी स्प्रिंग? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नंबर-1 बल्लेबाज पर हुआ शक; जानें पूरा मामला
अभिषेक शर्मा के बैट में लगी थी स्प्रिंग? न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को नंबर-1 बल्लेबाज पर हुआ शक
विश्व
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
ड्रैगन-हाथी की जोड़ी फिर साथ? गणतंत्र दिवस पर शी जिनपिंग का संदेश- 'दोनों देश...'
टेलीविजन
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
फराह खान का 'द 50' कब होगा टेलीकास्ट, कौन होंगे कंटेस्टेंट्स, जानें- सब कुछ यहां
ट्रेंडिंग
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
झंडा फहराने के बाद कहीं और सैल्यूट करने लगीं IAS टीना डाबी, यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल
यूटिलिटी
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
एक साल में कितनी बार करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड से इलाज, क्या है नियम?
नौकरी
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
यंत्र इंडिया लिमिटेड में करीब 4000 पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Embed widget