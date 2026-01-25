बॉर्डर 2 की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, सनी देओल सहित स्टार कास्ट का आया रिएक्शन

बॉर्डर 2 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. बॉर्डर 2 ने दो दिन में ही 65 करोड़ की कमाई कर ली है और आगे आने वाले दिनों में फिल्म से कई ऑर रिकॉर्ड तोड़ने की उम्मीदें हैं. फिल्म को रिपब्लिक डे की छुट्टी का भी फायदा मिलेगा. बॉर्डर 2 की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई के बीच में फिल्म की कास्ट भी लगातार पोस्ट कर रही है. आइए जानते हैं किस एक्टर ने क्या कहा.

अहान शेट्टी ने किया ये पोस्ट

अहान शेट्टी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो लगातार फिल्म से जुड़े वीडियोज और फोटोज शेयर कर रहे हैं. अहान ने फिल्म की पहले दिन की कमाई का पोस्ट शेयर किया और लिखा- ये खड़ा है हिंदुस्तान.





सनी देओल ने लिखा ये

वहीं सनी देओल ने फिल्म से अपना लुक शेयर करते हुए लिखा- लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर ड्यूटी पर हाज़िर हैं. उम्मीद है आप सभी को बॉर्डर 2 देखने में उतना ही मजा आ रहा होगा जितना मुझे आया. मैं आपके विचार जानना चाहूंगा. फिल्म देखने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. जय हिन्द.

मोना सिंह ने शेयर की फिल्म से जुड़ी फोटोज

मोना सिंह ने सनी देओल के साथ फोटोज शेयर करते हुए लिखा- आप सभी के प्यार के लिए थैक्यू. बॉर्डर 2 आपके नजदीकी थिएटर में लगी है.

वरुण धवन बोले- मुझे पूरी तरह बदल दिया

एक लड़ाई बॉर्डर2. एक ऐसी फिल्म जिसने सच में मुझे मेरी लिमिट तक पुश किया. एक ऐसा एक्सपीरियं जिससे गुज़रने में इतने सारे लोगों ने मेरी मदद की. इसने मुझे अच्छे के लिए बदला. चोटें, पर्सनल लाइफ में चेंज और अपने काम के प्रति समर्पण. मैं सभी के इस फिल्म को देखने के इंतजार नहीं कर सकता.

दिलजीत दोसांझ हुए इमोशनल

दिलजीत दोसांझ ने लिखा- बॉर्डर 2 की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है. निर्मल जीत सिंह भारतीय वायु सेना के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है.