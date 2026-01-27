हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सड़क पर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा सुपरस्टार बने अंकल, शख्स के डांस ने हिलाया इंटरनेट

Video: सड़क पर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा सुपरस्टार बने अंकल, शख्स के डांस ने हिलाया इंटरनेट

डांस के दौरान उनके चेहरे के एक्सप्रेशन्स, पैरों की फुर्ती और बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ समझ आता है कि यह कोई आम शख्स नहीं है. वीडियो देखकर आप भी समझ जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 27 Jan 2026 09:08 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई वीडियो वायरल होता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल जीत लेते हैं. इन दिनों एक ऐसे ही वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है, जिसमें एक मिडिल एज शख्स सड़क के बीचोंबीच भोजपुरी गाने पर ऐसा डांस करता नजर आ रहा है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. नेटिजन्स प्यार से उन्हें अब ‘डांसिंग अंकल’ कहकर बुला रहे हैं.

सड़क पर भोजपुरी गानों पर शख्स ने लगाए ठुमके

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यस्त सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं, लोग अपने काम में लगे हैं, लेकिन जैसे ही भोजपुरी गाना बजता है, यह शख्स सड़क को ही अपना स्टेज बना लेता है. न कोई झिझक, न कोई डर. पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनका डांस शुरू होता है और हर स्टेप में प्रोफेशनल टच साफ नजर आता है. शख्स का डांस और कॉन्फिडेंस ऐसा है कि आसपास के लोग देखकर दंग रह जाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amit Kunwar (@a.kuwar)

प्रोफेशनल डांसर है वायरल अंकल

डांस के दौरान उनके चेहरे के एक्सप्रेशन्स, पैरों की फुर्ती और बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ समझ आता है कि यह कोई आम शख्स नहीं है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पता चला कि ये ‘अंकल’ असल में अमित कुंवर हैं, जो एक प्रोफेशनल परफॉर्मर, कोरियोग्राफर और एक्टर हैं. यानी जो लोग इसे अचानक सड़क पर किया गया डांस समझ रहे थे, वो असल में सालों की मेहनत और ट्रेनिंग का नतीजा था.

अमित कुंवर का डांस इस बात की मिसाल बन गया है कि अगर दिल में जुनून हो, तो उम्र दीवार नहीं बनती. उन्होंने बिना इस बात की परवाह किए कि लोग क्या सोचेंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ परफॉर्म किया. यही वजह है कि लोग उनके डांस को ‘डांस लाइक नोबडी इज़ वॉचिंग’ की परफेक्ट मिसाल बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पीली ड्रेस पहनें या पीला रेनकोट? बसंत पंचमी पर मौसम ने ली करवट तो कंफ्यूज हुए यूजर्स, वायरल हुए मीम्स

यूजर्स ने की तारीफ, बोले इतना कॉन्फिडेंस चाहिए बस

वीडियो पर यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई लिख रहा है कि “अंकल ने जवानों की छुट्टी कर दी”, तो कोई कह रहा है “ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में”. कई लोगों ने अमित कुंवर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सड़क को थिएटर और राहगीरों को ऑडियंस बना दिया. वीडियो को Amit Kunwar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: दूल्हा है या रहमान डकैत? FA9LA पर मारी ऐसी एंट्री कि हर कोई हो गया फिदा, यूजर्स ने यूं किया सलाम

Published at : 27 Jan 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Uncle Dance On Road
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
Theaters Release This Week: सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
जनरल नॉलेज
Earth Rotation: एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
ट्रेंडिंग
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
हेल्थ
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
एम्स डॉक्टर का खुलासा: डाइट से ज्यादा रात के खाने का समय करता है हेल्थ पर सबसे बड़ा असर, जानें खाने का सही समय
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget