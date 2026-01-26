हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडShreyas Talpde Birthday: श्रेयस तलपड़े ने करियर में दी सिर्फ 3 हिट फिल्में, करोड़ों की है नेटवर्थ, ऐसी रही है करियर जर्नी

Shreyas Talpde Birthday: श्रेयस तलपड़े ने करियर में दी सिर्फ 3 हिट फिल्में, करोड़ों की है नेटवर्थ, ऐसी रही है करियर जर्नी

Shreyas Talpade Birthday Special: श्रेयस तलपड़े की फिल्मों में शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी. लेकिन ‘ओम शांति ओम’ के पप्पू मास्टर बनकर उन्होंने खास पहचान बनाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jan 2026 08:42 PM (IST)
Shreyas Talpade Birthday Special: श्रेयस तलपड़े की फिल्मों में शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी. लेकिन 'ओम शांति ओम' के पप्पू मास्टर बनकर उन्होंने खास पहचान बनाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jan 2026 08:42 PM (IST)

बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने साइड रोल से शुरू करके अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्हीं में से एक हैं श्रेयस तलपड़े. कॉमेडी हो या इमोशनल सीन हर रोल में जान डाल देने वाले श्रेयस का सफर आसान नहीं रहा लेकिन मेहनत और धैर्य ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है.

बॉलीवुड और मराठी सिनेमा में अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और मजेदार डायलॉग्स के लिए पहचाने जाने वाले श्रेयस तलपड़े आज भी लोगों के जहन में फिल्म ‘ओम शांति ओम’ के पप्पू मास्टर के किरदार से बसे हुए हैं.
बॉलीवुड और मराठी सिनेमा में अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और मजेदार डायलॉग्स के लिए पहचाने जाने वाले श्रेयस तलपड़े आज भी लोगों के जहन में फिल्म 'ओम शांति ओम' के पप्पू मास्टर के किरदार से बसे हुए हैं.
शाहरुख खान के दोस्त बने इस रोल ने भले ही ज्यादा स्क्रीन टाइम न पाया हो लेकिन लोगों पर इसकी छाप आज तक बनी हुई है. खास बात ये है कि 27 जनवरी को श्रेयस तलपड़े अपना जन्मदिन मनाते हैं और ऐसे में उनके फिल्मी सफर के बारे में बात करना और भी खास हो जाता है.
शाहरुख खान के दोस्त बने इस रोल ने भले ही ज्यादा स्क्रीन टाइम न पाया हो लेकिन लोगों पर इसकी छाप आज तक बनी हुई है. खास बात ये है कि 27 जनवरी को श्रेयस तलपड़े अपना जन्मदिन मनाते हैं और ऐसे में उनके फिल्मी सफर के बारे में बात करना और भी खास हो जाता है.
