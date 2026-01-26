एक्सप्लोरर
Shreyas Talpde Birthday: श्रेयस तलपड़े ने करियर में दी सिर्फ 3 हिट फिल्में, करोड़ों की है नेटवर्थ, ऐसी रही है करियर जर्नी
Shreyas Talpade Birthday Special: श्रेयस तलपड़े की फिल्मों में शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी. लेकिन ‘ओम शांति ओम’ के पप्पू मास्टर बनकर उन्होंने खास पहचान बनाई.
बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने साइड रोल से शुरू करके अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्हीं में से एक हैं श्रेयस तलपड़े. कॉमेडी हो या इमोशनल सीन हर रोल में जान डाल देने वाले श्रेयस का सफर आसान नहीं रहा लेकिन मेहनत और धैर्य ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया है.
1/11
2/11
Published at : 26 Jan 2026 08:42 PM (IST)
Tags :Shreyas Talpade Om Shanti Om Bollywood
बॉलीवुड
11 Photos
श्रेयस तलपड़े ने करियर में दी सिर्फ 3 हिट फिल्में, करोड़ों की है नेटवर्थ, ऐसी रही है करियर जर्नी
बॉलीवुड
10 Photos
शहनाज गिल की 10 तस्वीरें, 32 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस, जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
7 Photos
शेरशाह से बॉर्डर तक, इस गणतंत्र दिवस पर देखें बॉलीवुड की ये शानदार देशभक्ति फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
ट्विंकल खन्ना ने दिखाया विदाउट मेक अप फेस, कहा- मैंने बढ़ती उम्र को एक्सेप्ट कर लिया है
बॉलीवुड
8 Photos
26 जनवरी को रिलीज हुई इन फिल्मों ने तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड, जानें- ओटीटी पर कहां हैं अवेलेबल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
महाराष्ट्र
हरे रंग वाले बयान पर विवाद के बीच AIMIM पार्षद सहर शेख ने शेयर की तस्वीरें, जानें क्या कहा?
विश्व
पाकिस्तान में आवाज उठाई तो नहीं बचेंगे, कौन हैं वकील इमान मजारी? जिन्हें इस्लामाबाद कोर्ट ने सुनाई 17 साल की सजा
क्रिकेट
3 शतकों का शोर, लेकिन संजू सैमसन की असलियत कुछ और, ऐसे तो हार जाएंगे वर्ल्ड कप
बॉलीवुड
सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग करवाने वाले गैंगस्टर दीपक का पोस्ट, मौनी रॉय संग हुए हैरसमेंट को लेकर किया रिएक्ट
Advertisement
बॉलीवुड
11 Photos
श्रेयस तलपड़े ने करियर में दी सिर्फ 3 हिट फिल्में, करोड़ों की है नेटवर्थ, ऐसी रही है करियर जर्नी
बॉलीवुड
10 Photos
शहनाज गिल की 10 तस्वीरें, 32 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं एक्ट्रेस, जानें नेटवर्थ
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion