आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का 10वें संस्करण का बिगुल बजने वाला है. यहां हम आपको इस टूर्नामेंट में अपनी दमदार प्रदर्शन से सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 27 Jan 2026 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

Most Man Of The Match Awards In The ICC T20 World Cup History: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने का रही है. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगी. अब तक 9 बार टी20 वर्ल्ड को आयोजित किया है, जिसमें तीन देशों ने दो बार खिताब अपने नाम किया है. ये कारनामा करने वाले देश - भारत, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज है. भारतीय टीम अपनी ही मेजबानी में तीसरा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने की इरादें के साथ पहली टीम बनकर इतिहास रचने के लिए उतरेगी. इसमें सबसे अहम खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहेगा, जो अपने दमदार खेल से टीम को जिताएंगे और अपने लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीतेंगे. हालांकि, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच (MOTM) जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली टॉप पर हैं. उनके अलावा टॉप-4 में किस-किस खिलाड़ी का नाम है, यहां हम आपको बताएंगे.

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा MOTM जीतने वाले टॉप-4 खिलाड़ी

विराट कोहली ने जीते हैं सबसे ज्यादा 8 MOTM

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को लिस्ट में टॉप पर विराट कोहली मौजूद हैं. विराट ने साल 2012 से 2024 तक कुल 7 बार टी20 वर्ल्ड कप में भाग लिया था. इस दौरान उन्होंने कुल 35 मैच खेले थे, जिसमें सबसे ज्यादा 8 बार उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था.

गेल, वॉटसन, जयवर्धने और जम्पा हैं दूसरे नंबर पर

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को लिस्ट में दूसरे नंबर पर चार खिलाड़ी मौजूद हैं. इसमें वेस्टइंडीज के क्रिस गेल, श्रीलंका के महेला जयवर्धने और ऑस्ट्रेलिया के शेन वाटसन व एडम जम्पा का नाम शामिल है. इन सभी ने 5-5 बार MOTM का अवार्ड हासिल किया है. गेल ने 33 मैच, जयवर्धने ने 31 मैच, वाटसन ने 24 मैच और जम्पा ने 21 मैच खेलकर ये अवॉर्ड अपने नाम किया है.

तीसरे नंबर पर भी चार खिलाड़ी ही हैं मौजूद

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को लिस्ट में तीसरे नंबर पर भी चार खिलाड़ी ही मौजूद हैं. इसमें दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (30 मैच), श्रीलंका के तिलकरत्ने दिलशान (35 मैच), पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी (34 मैच) और बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (43 मैच) का नाम शामिल है. इन सभी ने 4-4 बार MOTM का अवार्ड जीता है.

चौथे नंबर पर मौजूद हैं 6 खिलाड़ी

टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को लिस्ट में चौथे नंबर पर 6 खिलाड़ी मौजूद हैं. इन सभी खिलाड़ियों ने 3-3 बार MOTM का अवार्ड जीता है. इनमें श्रीलंका के असालांका (16 मैच), भारत के आर. अश्विन (24 मैच), इंग्लैंड के जोस बटलर (35 मैच), श्रीलंका के सनत जयसूर्या (18 मैच), श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज (32 मैच) और इंग्लैंड के केविन पीटरसन (15 मैच) का नाम शामिल है.

Published at : 27 Jan 2026 08:50 AM (IST)
Embed widget