इस साल की शुरुआत ही धमाकेदार हुई है. जनवरी के महीने में ही एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है. 23 जनवरी को रिलीज हुई बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. बॉर्डर 2 के बाद इस हफ्ते भी दो बड़ी हिंदी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं. जिनका फैंस को बेसब्री से इंतजार था. इन फिल्मों का ट्रेलर देखकर लोग बहुत इंप्रेस हुए थे और अब इनके रिलीज का इंतजार है. 30 जनवरी को कई फिल्में रिलीज हो रही हैं. हम आपको दो बड़ी हिंदी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं.

जनवरी का महीना बॉलीवुड के लिए बहुत खास रहा है. कई फिल्मों के रिलीज होने से लेकर कई बड़ी फिल्मों की अनाउंसमेंट तक सभी इस महीने हो गया है. अब पूरा साल बॉलीवुड के लिए धमाकेदार होगा. इस हफ्ते सिनेमाघरों में जो फिल्में रिलीज हो रही हैं वो मर्दानी 3 और मायासभा द हॉल ऑफ इल्यूजन है.

मर्दानी 3

मर्दानी 3 की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी की पहली दो फिल्में सुपरहिट रही हैं. अब तीसरे पार्ट के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाल होने वाला है. ये एक्शन क्राइम फिल्म है जिसमें रानी मुखर्जी लीड रोल में नजर आएंगी. फिल्म में रानी मुखर्जी के साथ जानकी बोदीवाला, मल्लिका प्रसाद, जिशु सेनगुप्ता, मिखाइल यावलकर, इंद्रनील भट्टाचार्य अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

मर्दानी 3 की बात करें रानी मुखर्जी एक नए केस की जांच करते हुए DCP शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में वापस आ रही हैं. 93 लड़कियों के लापता होने के साथ, ऑफिसर को एक भिखारी माफिया सिंडिकेट से निपटते हुए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो अंधेरे और उलझे हुए अपराधों की एक सीरीज के लिए मंच तैयार करता है.

मायासभा द हॉल ऑफ इल्यूजन

तुम्बाड के बाद डायरेक्टर राही अनिल बर्वे अपनी साइकोलॉजिकल थ्रिलर मायासभा – द हॉल ऑफ इल्यूजन के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने वाले हैं. यह फिल्म परमेश्वर खन्ना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बदनाम और अकेला प्रोड्यूसर है और अपने मानसिक रूप से बीमार बेटे के साथ एक टूटे-फूटे थिएटर में रहता है. फिल्म में जावेद जाफरी, वीना जामकर, दीपक दामले, मोहम्मद समद अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

