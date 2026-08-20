अमृतसर के बाजार में आम पापड़ खरीदते दिखे सुनील शेट्टी, पत्नी माना भी आईं नजर

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सुनील शेट्टी इन दिनों अपनी पत्नी माना शेट्टी के साथ पंजाब में हैं. कपल ने हाल ही में अमृतसर के गोल्डन टेंपल में माथा टेका. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. इसके बाद दोनों अमृतसर के बाजार में घूमते नजर आए. इस दौरान सुनील शेट्टी एक दुकान पर आम पापड़ खरीदते दिखे. उनके साथ पत्नी माना शेट्टी भी नजर आईं.

सुनील शेट्टी ने खरीदा आम पापड़

सुनील और माना का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सुनील शेट्टी बाजार में एक दुकान के अंदर आम पापड़ खरीदते नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने आम पापड़ टेस्ट भी किए और दुकानदार से बातचीत करते दिखे.

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सुनील शेट्टी ने फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीरें

जैसे ही वहां मौजूद लोगों की नजर सुनील शेट्टी पर पड़ी, फैंस उनके आसपास जमा हो गए. लोगों ने एक्टर के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उनसे बातचीत भी की. इसके बाद सुनील शेट्टी अपनी खरीदारी पूरी कर पत्नी माना शेट्टी के साथ कार में बैठे और वहां से रवाना हो गए. सुनील का ये देसी अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

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सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की लव स्टोरी

सुनील शेट्टी और माना शेट्टी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दोनों की पहली मुलाकात मुंबई के नेपियन सी रोड पर एक पेस्ट्री शॉप में हुई थी. बताया जाता है कि सुनील की नजर जैसे ही माना पर पड़ी, उन्हें पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया. उस वक्त सुनील अपने लंबे बालों और बाइक के शौक की वजह से अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे. दोनों ने एक-दूसरे को करीब 9 साल तक डेट किया. हालांकि, शादी का फैसला इतना आसान नहीं था.

दो बच्चों के पेरेंट्स हैं सुनील-माना

सुनील साउथ इंडियन हिंदू परिवार से आते हैं, जबकि माना का परिवार गुजराती-मुस्लिम है. यही वजह थी कि दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे. इसके बावजूद सुनील और माना ने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. सुनील ने तय कर लिया था कि वो शादी करेंगे तो सिर्फ माना से ही करेंगे. आखिरकार दोनों की शादी 25 दिसंबर 1991 को हुई. कपल के दो बच्चे अथिया शेट्टी और अहान शेट्टी हैं.

फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में दिखे थे सुनील शेट्टी

वर्क फ्रंट की बात करें तो सुनील शेट्टी पिछली बार अक्षय कुमार और परेश रावल के साथ फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आए थे. इसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को खूब पसंद आई. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी ठीक-ठाक परफॉर्म किया. ये फिल्म जल्द ही जियो हॉटस्टार पर रिलीज होगी. फिलहाल इसकी ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है. फिलहाल सुनील शेट्टी ने अपने किसी नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट नहीं की है.