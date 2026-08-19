श्रेया कालरा के आरोपों पर कुशाल का करारा जवाब, शिवांगी संग रिश्ते पर कही ये बात

नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' की विनर श्रेया कालरा शो जीतने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में हैं. शो के दौरान श्रेया ने अपने बेबाक अंदाज से खूब चर्चा बटोरी थी. शो में उन्होंने दावा किया था कि 'अलायंस' फेम एक्टर कुशाल टंडन ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था. अब कुशाल ने पहली बार इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने श्रेया के दावों पर सफाई देने के साथ-साथ शिवांगी जोशी संग अपने ब्रेकअप को लेकर भी बात की है.

मुझे तो उसका पूरा नाम तक नहीं पता था...

पिंकविला को दिए इंटरव्यू में कुशाल टंडन ने कहा, 'तुम मेरे बारे में बहुत बातें करती हो कि शिवांगी के साथ ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हुआ और मैं तुम्हारे DMs में मैसेज कर रहा था. प्लीज, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी है, तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम उसे पब्लिक को दिखाओ. मैंने उसे बस इतना मैसेज किया था कि तुम्हें ऐसा छोटा रोल नहीं करना चाहिए और तुम इससे बहुत बेहतर कर सकती हो. उसने इसके लिए मुझे शुक्रिया भी कहा था. बस इतना ही. हमने इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं की. मुझे तो उसका पूरा नाम तक नहीं पता था.'

मैं श्रेया कालरा से बस एक बार मिला हूं...

कुशाल टंडन ने आगे कहा, 'श्रेया कालरा से मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार मिला हूं. जो ये कहा गया है कि शिवांगी का ब्रेकअप मेरी वजह से और उनकी वजह से हुआ है, जब मैं श्रेया कालरा से मिला था, वो 'बरसातें' के पहले दिन के प्रोमो के दौरान था. तब तक मैं शिवांगी से मिला भी नहीं था. ऐसे ही कभी उनका मैसेज आया होगा, जिसमें उन्होंने लिखा होगा, 'थैंक यू, आप अच्छे थे' और ऐसा ही कुछ. उस पर मैंने उन्हें दोबारा मैसेज किया था, 'आपकी फॉलोइंग भी अच्छी है. आपको अच्छा काम करना चाहिए. जो हुआ, वो इसके लायक नहीं था. अब ऐसा दोबारा मत करना. भगवान आपका भला करे और आपके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं.'

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कुशाल टंडन ने क्या कहा?

कुशाल कहते हैं, 'इसके बाद मेरी श्रेया कालरा से कोई बात नहीं हुई. मुझे श्रेया कालरा का नाम भी याद नहीं था, क्योंकि मैं नामों के मामले में बहुत खराब हूं. ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि वो कौन हैं, लेकिन मैं नाम भूल जाता हूं. शो में मैं पायल को अंजलि बोलता था, कशिश को शिकवा... पता नहीं क्या-क्या. मैं नामों को लेकर बहुत खराब हूं, मुझे चेहरे याद रहते हैं. इसलिए मुझे उनका नाम याद नहीं था. फिर जब शो में कहा गया कि मैं उनसे फ्लर्ट कर रहा हूं और शिवांगी का ब्रेकअप उनकी वजह से हुआ है, तो जब मैं बाहर आया, मुझे बस इस बात को साफ करना था.'

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि 'लॉक अप 2' में श्रेया कालरा ने शिल्पा शिंदे को बताया कि शिवांगी और कुशाल का अफेयर था, लेकिन 'बरसातें' सीरियल के प्रोमो शूट में कुशाल ने श्रेया को देखा और मैसेज किया. जब शिवांगी को ये पता चला तो कुशाल ने कहा कि श्रेया ने ही पहले मैसेज किया था. हालांकि ये बात झूठ थी और श्रेया ने शिवांगी को कहा कि पहले कुशाल ने ही मुझे मैसेज किया था.

इसके बाद जब कशिश कपूर ने 'अलायंस' में इस मुद्दे को उठाया, तो कुशाल ने बताया कि ये उनका ईगो है कि पहले वो कभी किसी लड़की को आगे से मेसेज नहीं करते. वो केवल फिरंग और मॉडल्स को करते हैं. रही बात मैसेज की, तो श्रेया ने ही उन्हें पहले मैसेज किया था.

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