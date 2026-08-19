श्रेया कालरा के आरोपों पर कुशाल का करारा जवाब, शिवांगी संग रिश्ते पर कही ये बात

Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनक्या श्रेया कालरा की वजह से हुआ शिवांगी-कुशाल का ब्रेकअप? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई

क्या श्रेया कालरा की वजह से हुआ शिवांगी-कुशाल का ब्रेकअप? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई

'लॉक अप 2' की विनर श्रेया कालरा के मैसेज वाले दावे को लेकर कुशाल टंडन ने अब अपनी बात रखी है. उन्होंने बताया कि श्रेया से उनकी सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी और दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 19 Aug 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

नेटफ्लिक्स के पॉपुलर रियलिटी शो 'लॉक अप 2' की विनर श्रेया कालरा शो जीतने के बाद से ही लगातार सुर्खियों में हैं. शो के दौरान श्रेया ने अपने बेबाक अंदाज से खूब चर्चा बटोरी थी. शो में उन्होंने दावा किया था कि 'अलायंस' फेम एक्टर कुशाल टंडन ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था. अब कुशाल ने पहली बार इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने श्रेया के दावों पर सफाई देने के साथ-साथ शिवांगी जोशी संग अपने ब्रेकअप को लेकर भी बात की है.

मुझे तो उसका पूरा नाम तक नहीं पता था...
पिंकविला को दिए इंटरव्यू में कुशाल टंडन ने कहा, 'तुम मेरे बारे में बहुत बातें करती हो कि शिवांगी के साथ ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हुआ और मैं तुम्हारे DMs में मैसेज कर रहा था. प्लीज, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी है, तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम उसे पब्लिक को दिखाओ. मैंने उसे बस इतना मैसेज किया था कि तुम्हें ऐसा छोटा रोल नहीं करना चाहिए और तुम इससे बहुत बेहतर कर सकती हो. उसने इसके लिए मुझे शुक्रिया भी कहा था. बस इतना ही. हमने इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं की. मुझे तो उसका पूरा नाम तक नहीं पता था.' 

क्या श्रेया कालरा की वजह से हुआ शिवांगी-कुशाल का ब्रेकअप? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई

मैं श्रेया कालरा से बस एक बार मिला हूं...
कुशाल टंडन ने आगे कहा, 'श्रेया कालरा से मैं जिंदगी में सिर्फ एक बार मिला हूं. जो ये कहा गया है कि शिवांगी का ब्रेकअप मेरी वजह से और उनकी वजह से हुआ है, जब मैं श्रेया कालरा से मिला था, वो 'बरसातें' के पहले दिन के प्रोमो के दौरान था. तब तक मैं शिवांगी से मिला भी नहीं था. ऐसे ही कभी उनका मैसेज आया होगा, जिसमें उन्होंने लिखा होगा, 'थैंक यू, आप अच्छे थे' और ऐसा ही कुछ. उस पर मैंने उन्हें दोबारा मैसेज किया था, 'आपकी फॉलोइंग भी अच्छी है. आपको अच्छा काम करना चाहिए. जो हुआ, वो इसके लायक नहीं था. अब ऐसा दोबारा मत करना. भगवान आपका भला करे और आपके आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं.' 

क्या श्रेया कालरा की वजह से हुआ शिवांगी-कुशाल का ब्रेकअप? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई

ये भी पढ़ें:- शूटिंग के दौरान कार्तिक आर्यन के घुटने में लगी चोट, अस्पताल में भर्ती, जल्द होगी सर्जरी

कुशाल टंडन ने क्या कहा?
कुशाल कहते हैं, 'इसके बाद मेरी श्रेया कालरा से कोई बात नहीं हुई. मुझे श्रेया कालरा का नाम भी याद नहीं था, क्योंकि मैं नामों के मामले में बहुत खराब हूं. ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था कि वो कौन हैं, लेकिन मैं नाम भूल जाता हूं. शो में मैं पायल को अंजलि बोलता था, कशिश को शिकवा... पता नहीं क्या-क्या. मैं नामों को लेकर बहुत खराब हूं, मुझे चेहरे याद रहते हैं. इसलिए मुझे उनका नाम याद नहीं था. फिर जब शो में कहा गया कि मैं उनसे फ्लर्ट कर रहा हूं और शिवांगी का ब्रेकअप उनकी वजह से हुआ है, तो जब मैं बाहर आया, मुझे बस इस बात को साफ करना था.' 

क्या श्रेया कालरा की वजह से हुआ शिवांगी-कुशाल का ब्रेकअप? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि 'लॉक अप 2' में श्रेया कालरा ने शिल्पा शिंदे को बताया कि शिवांगी और कुशाल का अफेयर था, लेकिन 'बरसातें' सीरियल के प्रोमो शूट में कुशाल ने श्रेया को देखा और मैसेज किया. जब शिवांगी को ये पता चला तो कुशाल ने कहा कि श्रेया ने ही पहले मैसेज किया था. हालांकि ये बात झूठ थी और श्रेया ने शिवांगी को कहा कि पहले कुशाल ने ही मुझे मैसेज किया था. 

इसके बाद जब कशिश कपूर ने 'अलायंस' में इस मुद्दे को उठाया, तो कुशाल ने बताया कि ये उनका ईगो है कि पहले वो कभी किसी लड़की को आगे से मेसेज नहीं करते. वो केवल फिरंग और मॉडल्स को करते हैं. रही बात मैसेज की, तो श्रेया ने ही उन्हें पहले मैसेज किया था. 

ये भी पढ़ें:-'खलीफा' से लेकर 'इरुमुडी' तक, इस हफ्ते थिएटर में धमाल मचाने आ रहीं 7 साउथ फिल्में

और पढ़ें
Published at : 19 Aug 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Kushal Tandon Shreya Kalra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
क्या श्रेया कालरा की वजह से हुआ शिवांगी-कुशाल का ब्रेकअप? एक्टर ने खुद बताई सच्चाई
श्रेया कालरा के आरोपों पर कुशाल का करारा जवाब, शिवांगी संग रिश्ते पर कही ये बात
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: वसुधा के सामने आया चौहान हाउस का बड़ा राज, आर्या के बंद कमरे में पहुंची अनु
वसुधा के सामने आया चौहान हाउस का बड़ा राज, आर्या के बंद कमरे में पहुंची अनु
टेलीविजन
'अब मैं इंडिया में नहीं रहती', अपूर्वा मुखिजा ने बताया क्यों गईं न्यूयॉर्क
'अब मैं इंडिया में नहीं रहती', अपूर्वा मुखिजा ने बताया क्यों गईं न्यूयॉर्क
टेलीविजन
बेटी जियाना को दादा-दादी से दूर रखती हैं चारु असोपा? तोड़ी चुप्पी
बेटी जियाना को दादा-दादी से दूर रखती हैं चारु असोपा? तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया बड़ा Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Toxic के Intimate Scenes पर बोले Yash, Radhika Pandit के Reaction पर किया बड़ा खुलासा
Awarapan 2 में नहीं दिखा Emraan Hashmi का Kiss Scene, Fans ने कहा- Serial Kisser कहां है?
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh, Nirahua और Aamrapali ने Kajal Raghwani को किया जमकर Roast
Bollywood News: अपराध और हिंसा के बीच गुड्डू और स्वीटी का अनोखा रोमांस बना हाइलाइट (18.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
CM विजय का यू-टर्न, छात्रों का प्रोटेस्ट से दूर रहने का आदेश लिया वापस
दिल्ली NCR
गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'यह सब...'
गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र जैन की पहली प्रतिक्रिया, बोले- 'यह सब...'
क्रिकेट
हॉकी वर्ल्ड कप में भयानक हादसा, भारतीय खिलाड़ी लहूलुहान
हॉकी वर्ल्ड कप में भयानक हादसा, भारतीय खिलाड़ी लहूलुहान
ओटीटी
क्या आम्रपाली दुबे ने अक्षरा सिंह का नहीं दिया था साथ? एक्ट्रेस ने रोते हुए बोलीं- 'मैं शादी के दिन पवन सिंह से लड़ी थी'
क्या आम्रपाली दुबे ने अक्षरा सिंह का नहीं दिया था साथ? एक्ट्रेस रोते हुए बताया सच
इंडिया
स्कॉटिश सांसद मार्टिन डे ने केरल में की पारंपरिक शादी, फोटो वायरल
स्कॉटिश सांसद मार्टिन डे ने केरल में की पारंपरिक शादी, फोटो वायरल
बिहार
RJD के मार्च के बीच तेज प्रताप का बड़ा बयान, 'अगर तेजस्वी यादव जी…'
RJD के मार्च के बीच तेज प्रताप का बड़ा बयान, 'अगर तेजस्वी यादव जी…'
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ट्रेंडिंग
Video: शादी वाले दिन पहुंचा दुल्हन का बॉयफ्रेंड, दूल्हे को दिखाई फोटो- फिर मचा बवाल
शादी वाले दिन पहुंचा दुल्हन का बॉयफ्रेंड, दूल्हे को दिखाई फोटो- फिर मचा बवाल
ABP NEWS
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।
ABP NEWS
"मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ"! पार्क में अपने प्रेमी के साथ बैठी एक युवती का वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।
ABP NEWS
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?
ABP NEWS
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।
Embed widget