आमिर के फैसले पर भड़के सनी, बंटवारा 1947 के OTT राइट्स को लेकर दोनों में विवाद?

Sunny Deol Vs Aamir Khan: बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल और आमिर खान के बीच मनमुटाव की खबरें आ रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 'बंटवारा 1947' के ओटीटी राइट्स को लेकर दोनों एक्टर्स आमने-सामने आ गए हैं. आमिर खान ने इसके करोड़ों के ऑफर को ठुकरा दिया था और इस वजह से सनी को नुकसान झेलना पड़ा है. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है?

करोड़ों का नुकसान बना विवाद की वजह

फिल्मफेयर की एक रिपोर्ट मुताबिक एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 'बंटवारा 1947' के ओटीटी राइट्स खरीदने के लिए 60 करोड़ रुपये से ज्यादा का अच्छा खासा ऑफर दिया था. हालांकि आमिर ने इसे स्वीकार नहीं किया. बता दें कि ये उस वक्त की बात है जब आमिर अपनी एक अन्य फिल्म 'सितारे जमीन पर' को रिलीज करने जा रहे थे.

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रिपोर्ट्स में बताया गया कि उस वक्त डिजिटल कंटेंट को लेकर आमिर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे. उनका प्लान था कि फिल्म को 'पे-पर-व्यू' या 'वीडियो-ऑन-डिमांड' मॉडल के जरिए यूट्यूब पर रिलीज किया जाए और इसके कारण उन्होंने बंटवारा 1947 के ओटीटी राइट्स का ऑफर ठुकरा दिया था. वहीं फिल्म को लेकर आमिर और सनी के बीच ये समझौता हुआ था कि प्रॉफिट का 50 फीसदी सनी को मिलेगा, लेकिन आमिर के डील ठुकराने के चलते सनी को नुकसान झेलना पड़ा और ये बड़ा नुकसान उनके बीच विवाद की वजह बन गया.

आधी हो गई ओटीटी राइट्स की कीमत

बंटवारा 1947 ने सिनेमाघरों में 14 अगस्त को दस्तक दी है. इसमें सनी देओल और प्रीति जिंटा लीड रोल में हैं. आमिर खान ने इसे प्रोड्यूस किया है और इसके डायरेक्टर हैं राजकुमार संतोषी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी कोई ख़ास कमाल नहीं कर आपई और इसकी टिकट खिड़की पर असफलता के बाद इसके ओटीटी राइट्स की कीमत आधी हो चुकी है. 60 करोड़ की रकम अब सीधे आधी होकर 30 करोड़ रुपये पर आ गई है.

50 करोड़ भी नहीं कमा पाई 'बंटवारा 1947'

14 अगस्त को अपने ओपनिंग डे पर बंटवारा 1947 ने 5.75 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 13.50 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. 6 दिनों में फिल्म की कुल कमाई भारतीय बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 32 करोड़ रुपये हुई है. जबकि इसका बजट 120 करोड़ रुपये तक है.

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