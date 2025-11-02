बॉलीवुड के हैंडसम हंक रणबीर कपूर एक्टिंग के बाद अब डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं. रणबीर कपूर अपने दादा राज कपूर के स्टूडियो- आरके स्टूडियो को री-लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं. एक्टर इस स्टूडियो के बैनर तले अपने डायरेक्शन वाली पहली फिल्म बनाएंगे. इसके लिए वो अपने दोस्त अयान मुखर्जी और एक्स गर्लफ्रेंड के साथ काम कर रहे हैं.

मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर आरके स्टूडियो को मुंबई में नई जगह पर सेटअप करेंगे. लेकिन इससे पहले वो इसके लिए एक मजबूत क्रिएटिव लाइन-अप तैयार करेंगे. रिपोर्ट में लिखा है- 'वो अभी स्टूडियो बनाने की जल्दी में नहीं हैं. फिलहाल उनकी प्राथमिकता ब्रांड को फिर से स्थापित करना है. इसके बाद वो एक ऐसी जगह तैयार करेंगे जहां प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस और एक स्क्रीनिंग थिएटर हो सके.'

विरासत को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे एक्टर

रणबीर कपूर ने सितंबर में अपने जन्मदिन पर अपने डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की थी. अब वो आरके स्टूडियो के री-लॉन्च के साथ अपना डायरेक्शन डेब्यू करने की प्लानिंग कर रहे हैं. इसके लिए वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और अयान मुखर्जी समेत एक टीम के साथ काम करेंगे. रिपोर्ट में लिखा है- 'बैनर के साथ, रणबीर विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक आधुनिक अंदाज में. हालांकि अभी तक कोई ठोस प्लान नहीं बना है. इसे हकीकत में बदलने से पहले कई फैक्टर्स पर काम करना होगा.'

आरके स्टूडियो के बारे में

दिवंगत एक्टर राज कपूर ने 1948 में आरके स्टूडियो की स्थापना की थी. इस स्टूडियो के बैनर तले 'बरसात' (1949), 'आवारा' (1951), 'मेरा नाम जोकर' (1970), 'बॉबी' (1973), 'सत्यम शिवम सुंदरम' (1978), 'प्रेम रोग' (1982), और 'राम तेरी गंगा मैली' (1985) जैसी शानदार फिल्में बनाई गईं. साल 1999 की फिल्म 'आ अब लौट चलें' आरके फिल्म्स के बैनर तले बनी आखिरी फिल्म है जिसे ऋषि कपूर ने डायरेक्ट किया था.