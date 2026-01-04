लव एंड वॉर के सेट पर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के बीच हुआ झगड़ा? जानें

संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर को लेकर नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं. बीते दिनों खबरें थीं कि फिल्म के लीड एक्टर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के बीच में झगड़ा हो गया था. अब इसे लेकर खबर साने आई है.

फिल्म के लीड एक्टर्स में हुई लड़ाई?

लीड एक्टर्स रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट के बीच मनमुटाव की अफवाहों के बारे में बात करते हुए मिड डे ने सोर्स के हवाले से लिखा, 'कोई झगड़ा नहीं हुआ है.' फिल्म के लंबे, मुश्किल शूट हैं. रणबीर, आलिया और विक्की पूरी तरह से साथ हैं और कमिटेड हैं. वे जनवरी के बीच से मार्च तक शूटिंग फिर से शुरू करने का प्लान बना रहे हैं. पोस्ट-प्रोडक्शन का काम भी साथ-साथ चलेगा.

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt 💛 (@aliaabhatt)

आगे सोर्स ने कहा, 'फिल्म जैसे प्लान की गई थी वैसे ही प्रोसेस में बढ़ रही है. फिल्म की यूनिट फिलहाल ईयर एंड ब्रेक पर है. ये बात महीनों पहले ही तय हो गई थी. भंसाली की फिल्में बड़े पैमाने पर बनती हैं. इसलिए कोई भी ब्रेक तुरंत देरी जैसा लगता है. बाकी शूटिंग में पैचवर्क और VFX शामिल होंगे क्योंकि ये एक पीरियड फिल्म है. साथ ही कुछ खास सीन और म्यूजिकल हिस्से भी शूट किए जाएंगे.'

कब रिलीज होगी लव एंड वॉर?

बता दें कि लव एंड वॉर क्रिसमस 2025 में रिलीज होनी थी. लेकिन अब फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है. फिलहाल खबरें हैं कि फिल्म 20 मार्च 2026 को रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म की ऑफिशियल रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है. पर अगर फिल्म 20 मार्च को रिलीज हुई तो फिल्म का धुरंधर 2 और टॉक्सिक के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश देखने को मिलेगा. इस फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल को एक साथ स्क्रीन पर देख पाएंगे.