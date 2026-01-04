फिल्म इक्कीस से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने बॉलीवुड डेब्यू किया है. ये उनकी पहली थिएटर रिलीज है. इससे पहले वो फिल्म द आर्चीज में दिखे थे. द आर्चीज ओटीटी पर रिलीज हुई थी. इक्कीस में अगस्त्य नंदा को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसमें दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र भी नजर आए हैं. धर्मेंद्र की ये आखिरी फिल्म है.

फिल्म को लेकर काफी बज था और इसे शानदार रिव्यूज भी मिले थे. हालांकि, वैसे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमा नहीं दिखा पा रही है. रणवीर सिंह की धुरंधर की तगड़ी सक्सेस और टक्कर का असर इक्कीस पर भी देखने को मिल रहा है. फिल्म इक्कीस ने तीन दिन में 15 करोड़ की कमाई की है. फिल्म धीमे रफ्तार से चल रही है. हालांकि, तीसरे दिन फिल्म की कमाई में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है.

इक्कीस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन यानी पहले शनिवार को 4.65 करोड़ की कमाई की. फिल्म के तीसरे दिन की कमाई के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं. पर अगर फिल्म ने तीसरे दिन 4.65 करोड़ का कलेक्शन किया है तो फिल्म का अभी तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15.15 करोड़ हो गया है. फिल्म ने पहले दिन 7 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब रविवार को फिल्म के बिजनेस में ग्रोथ की उम्मीद की जा रही हैं.

इक्कीस निकाल पाएगी बजट?

बता दें कि इस फिल्म से अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया ने भी बॉलीवुड डेब्यू किया है. फिल्म में जयदीप अहलावत भी अहम रोल में हैं. इक्कीस को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को दिनेश विजान ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 2 घंटे 24 मिनट की है. फिल्म के बजट को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है. लेकिन बॉलीवुड लाइफ ने रिपोर्ट के मुताबिक लिखा कि फिल्म 60 करोड़ के बजट में बनी है. जिस हिसाब से फिल्म कमाई कर रही है, ऐसे में फिल्म का ये तगड़ा बजट निकालने के लिए फिल्म को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी.