'शोले' को जब रिलीज से पहले ही कह दिया था फ्लॉप, डायरेक्टर ने किया था खुलासा

रमेश सिप्पी के डायरेक्शन में बनीं शोले बेहतरीन फिल्मों में से एक है. ये फिल्म 1975 में आई थी और इसे 50 साल पूरे हो चुके हैं. 50 साल होने के बाद भी ये फिल्म लोगों के दिलों में बसी हुई है. फैंस इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखते रहते हैं. फिल्म के 50 साल पूरे होने पर इसे 12 दिसंबर को दोबारा रिलीज किया गया है. उस समय में फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी. मगर उस समय के हिसाब से इसका बजट भी बहुत ज्यादा था जिसे सुनने के बाद कई लोगों ने कह दिया था कि ये फ्लॉप होने वाली है.

रमेश सिप्पी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उस समय में न्यूजपेपर ने शोले को फ्लॉप बता दिया था. अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म 3 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.फिल्ममेकर ने बताया कि इंडस्ट्री ट्रैकर्स को शुरू में लगा था कि 1975 की एक्शन कॉमेडी के मेकर्स अपना इन्वेस्टमेंट कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे. फिल्म थिएटर में रिलीज़ होने के तुरंत बाद, उसने ज्यादा रेवेन्यू जेनरेट नहीं किया.

फ्लॉप कर दिया था घोषित

रमेश सिप्पी ने सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में कहा- 'उन्होंने लिखा कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा था कि मेकर्स कभी भी इसे रिकवर नहीं कर पाएंगे. उन्होंने तो यह भी दावा किया कि ऐसी महंगी फिल्में इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगी. अगर फिल्ममेकर इसी तरह खर्च करते रहे तो इंडस्ट्री डूब जाएगी. लेकिन पांच हफ्ते बाद उन्होंने अपनी बात वापस ले ली और माना कि वे गलत थे.फिल्म का शुरुआती बजट 1 करोड़ रुपये था लेकिन आखिर में यह 3 करोड़ रुपये में बनी. उस समय का 1 करोड़ रुपये आज के लगभग 100 करोड़ रुपये के बराबर है.'

रमेश सिप्पी ने आगे कहा- लेकिन पहले शांत वीकेंड के ठीक बाद पूरा माहौल बदल गया. उसके बाद इंडस्ट्री ने फिल्म का जश्न मनाना शुरू कर दिया. इंडस्ट्री खुश थी. उन्होंने कहा- अच्छा हुआ कि बड़ी फिल्म नहीं चली. डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जिबिटर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच यही चर्चा हो रही थी. उन्हें लगा कि यह फिल्म उन्हें बर्बाद कर देगी. लोगों को लगा कि इतनी महंगी फिल्म बनाकर हम पागल हो गए हैं.

