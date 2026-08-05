छोटे बजट की फिल्म का बॉक्स ऑफिस धमाका, बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ मूवी

कन्नड़ फिल्म 'कारावली' फैंस को एंटरटेन कर रही है. फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने धमाका कर रखा है. फिल्म ने 7 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. ये फिल्म छोटे बजट में बनी थी और अब प्रॉफिटेबल फिल्म हो गई है. आइए जानते हैं फिल्म ने कौनसा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

'कारावली' का 12वें दिन का बॉक्स ऑफिस

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 12वें दिन 18 लाख की कमाई की. 11 वें दिन के मुकाबले फिल्म क कमाई में 67 परसेंट की गिरावट देखने को मिली. इसी के साथ फिल्म ने ग्रॉस 8.12 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं नेट 7.23 करोड़ की कमाई की.

फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 68 लाख कमाए थे. दूसरे दिन 1.14 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन 1.64 करोड़ रहा. चौथे दिन फिल्म ने 54 लाख कमाए. पांचवें दिन फिल्म का कलेक्शन 47 लाख रहा. छठे दिन फिल्म ने 41 लाख की कमाई की. सातवें दिन फिल्म ने 30 लाख कमाए. आठवें दिन फिल्म ने 24 लाख की कमाई की. नौवें दिन फिल्म ने 59 लाख का कलेक्शन किया. दसवें दिन फिल्म ने 83 लाख की कमाई की. 11वें दिन फिल्म ने 21 लाख का कलेक्शन किया.

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बनी 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म

फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही है. फिल्म 2026 की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है. फिल्म अभी केडी- द डेविल और लव मॉकटेल 3 से पीछे है. लव 'कॉकटेल 3' से आगे निकलने के लिए फिल्म को 7 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की जरूरत है. हालांकि, फिल्म के लिए ये करना एक मुश्किल टास्क है.

2026 की टॉप 8 हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ फिल्म

इस लिस्ट में नंबर वन पर 'केडी द डेविल' है. फिल्म ने 21.72 करोड़ की कमाई की. दूसरे नंबर पर 'लव मॉकटेल 3' है. इस फिल्म ने 14.94 करोड़ का कलेक्शन किया. तीसरे नंबर पर 'कारावली' है. इस फिल्म ने अभी 12 दिनों में 7.23 करोड़ कमाए हैं. चौथे नंबर पर 'लैंडलॉर्ड' है. इस फिल्म ने 6.25 करोड़ कमाए. पांचवें नंबर पर Rakkasapuradol है. इस फिल्म ने 4.92 करोड़ का कलेक्शन किया. छठे पर 'कल्ट' है. इस फिल्म ने 3.2 करोड़ कमाए. सातवें नंबर पर 'हयग्रीव' है. इस फिल्म ने 2.49 करोड़ की कमाई की. वहीं आठवें पर 'सेकंड केस ऑफ सीताराम' है. इस फिल्म ने 1.35 करोड़ की कमाई की.

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फिल्म की बात करें तो इसका प्रोडक्शन और निर्देशन गुरुदत्त गनिगा ने किया है. फिल्म में प्रज्वल देवराज, मित्रा, संपदा हुलिवाना, रमेश इंदिरा, गोविंदे गौड़ा और सुष्मिता भट्ट जैसे स्टार्स हैं. ये फिल्म 24 जुलाई को रिलीज हुई थी. फिल्म को फैंस भर-भरकर प्यार दिया.