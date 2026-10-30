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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायणम' को सीबीएफसी से हरी झंडी, मिला 'यू' सर्टिफिकेट, जानें कितना होगा रनटाइम?

'रामायणम' को सीबीएफसी से हरी झंडी, मिला 'यू' सर्टिफिकेट, जानें कितना होगा रनटाइम?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायणम' को सीबीएफसी की ओर से हरी झंडी मिल गई है. फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 30 Oct 2026 07:32 PM (IST)
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रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायणम' की रिलीज का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज किया जा चुका है, जिस पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया है. इसकी एडवांस बुकिंग भी धड़ल्ले से की जा रही है. ऐसे में अब फिल्म को सीबीएफसी की ओर से भी हरी झंडी मिल गई है. इसे जल्द ही दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. ऐसे में चलिए बताते हैं इसके रन टाइम समेत पूरी डिटेल.

दरअसल, फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने एक्स पर पोस्ट शेयर की है और इसे साझा करने के साथ ही उन्होंने फिल्म के सर्टिफिकेशन से जुड़ा अपडेट भी साझा किया है. उन्होंने जानकारी दी कि इस फिल्म को सीबीएफसी से हरी झंडी मिल गई है और इसे यू सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसे हर वर्ग का दर्शक देख सकते है.

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कितना होगा 'रामायणम' का रन टाइम?

इसके साथ ही अगर 4000 करोड़ी फिल्म 'रामायणम' के रन टाइम की बात की जाए तो तरण आदर्श के ट्वीट के अनुसार, इसका रनटाइम 3 घंटे से ज्यादा होने वाला है और 'एनिमल' से कम. फिल्म का रनटाइम 195 मिनट का होने वाला है, जो कि 3 घंटे 15 मिनट के बराबर है. ये फिल्म का हिंदी वर्जन का ड्यूरेशन है.

 
 
 
 
 
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'रामायणम' की एडवांस बुकिंग

बहरहाल, 'रामायणम' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ये 21 अक्तूबर से चल रही है. इसके लिए लोग धड़ल्ले से टिकट बुक कर रहे हैं. सैकनिल्क के अनुसार, खबर लिखे जाने तक 30 अक्तूबर की शाम 7.30 बजे तक फिल्म ने ब्लॉक सीट के साथ प्री सेल्स में 17.91 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है जबकि इसने बिना ब्लॉक सीट के 14.91 करोड़ का बिजनेस किया है. इसके 3.58 लाख टिकट भी बुक हो चुके हैं.

इसके साथ ही 'रामायण' की रिलीज की बात करें तो इसे 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. फैंस को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. फिल्म का निर्देशन 'दंगल' फेम डायरेक्टर नितेश तिवारी ने किया है. वहीं, निर्माता नमित मल्होत्रा हैं. फिल्म को दो भागों में रिलीज किया जाएगा. इस साल इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज किया जा रहा है. अगले साल दिवाली 2027 के मौके पर इसका दूसरा पार्ट रिलीज किया जाएगा. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी के साथ ही सनी देओल, रवि दुबे, लारा दत्ता जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.

 

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Live में सीनियर कॉपी एडिटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. उन्हें डिजिटल और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 साल से ज्यादा का अनुभव है. 
साउथ सिनेमा के साथ-साथ भोजपुरी सिनेमा पर उनकी मजबूत पकड़ और गहरी समझ है. वे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, फिल्मों और कलाकारों से जुड़ी खबरों की खास कवरेज करते हैं. एबीपी से पहले राहुल 'राजस्थान पत्रिका', 'दैनिक भास्कर', 'जनसत्ता' और 'न्यूज़18 हिंदी' जैसे प्रतिष्ठित मीडिया घरानों में काम कर चुके हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से जनसंचार में एमए (MA in Mass Communication) किया है.
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Published at : 30 Oct 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Ramayana
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