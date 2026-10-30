ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ईठा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फूट-फूट कर रोईं श्रद्धा कपूर, बोलते हुए छलक पड़े आंसू

'ईठा' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फूट-फूट कर रोईं श्रद्धा कपूर, बोलते हुए छलक पड़े आंसू

शुक्रवार को श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया. इस मौके पर एक पल ऐसा भी आया जब एक्ट्रेस भावुक हो गईं और फूट-फूट कर रोने लगीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 30 Oct 2026 06:02 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ईठा' का उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार हैं. फिल्म की पहली झलक आने के बाद से ही उनके फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड हैं. अब मेकर्स ने इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है. इस मौके पर श्रद्धा कपूर भावुक हो गईं और फूट-फूट कर रोने लगीं.

'ईठा' ट्रेलर लॉन्च के दौरान रोने लगीं श्रद्धा कपूर

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
रिलीज से दो महीने पहले 'किंग' का जलवा, सड़कों पर लगे शाहरुख खान के कटआउट्स!
रिलीज से दो महीने पहले 'किंग' का जलवा, सड़कों पर लगे शाहरुख खान के कटआउट्स!
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने निकाली 'ईठा' की रथ यात्रा, नौवारी साड़ी में छा गईं एक्ट्रेस, ट्रेलर लॉन्च से सामने आई तस्वीरें
'ईठा' बन श्रद्धा कपूर ने लूटी महफिल, ट्रेलर लॉन्च से सामने आई तस्वीरें
बॉलीवुड
35,000 फीट ऊपर परिणीति चोपड़ा ने खोला करवा चौथ का व्रत, फ्लाइट में राघव चड्ढा ने पिलाया पानी, देखें वीडियो
परिणीति चोपड़ा ने 35000 फीट ऊपर खोला करवा चौथ का व्रत, फ्लाइट में राघव चड्ढा ने पिलाया पानी
बॉलीवुड
'सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, कोई रोक नहीं सकता', सोशल मीडिया पर छा गई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'
'सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, कोई रोक नहीं सकता', सोशल मीडिया पर छा गई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'

श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा का ट्रेलर शुक्रवार, 30 अक्टूर को लॉन्च किया गया. इस मौके पर श्रद्धा सज-धजकर पहुंची थीं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक्ट्रेस बेहद भावुक नजर आ रही हैं. इवेंट में एक मौके पर उनकी आंखों में आंसू देखे गए. कुछ बोलते-बोलते अचानक से उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BollywoodNow (@bollywoodnow)

श्रद्धा बोलीं- नानी को मुझ पर गर्व होगा

ईठा में अपने किरदार को लेकर बात करते हुए श्रद्धा ने अपनी नानी का जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'मेरे दिमाग और दिल में जो में पहला खयाल आया वो ये था कि मेरी नानी को बहुत गर्व होगा कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं. जिस तरह की वो स्त्री थी, उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष देखा है. मुझे पता है कि वो इस वक्त काफी गर्व कर रही होगी.'

नौवारी साड़ी, हाथों में घुंघरू, नाक में नथ

ट्रेलर लॉन्च इवेंट में श्रद्धा कपूर नौवारी साड़ी पहनकर शामिल हुईं. उन्होंने इवेंट में दमदार एंट्री ली. ट्रेलर लॉन्च इवेंट से ठीक पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की थीं, जिसमें उन्होंने नाक में नथ पहन रखी थी और हाथों में घुंघरू ले रखे थे. तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा था, 'आज ट्रेलर नहीं आ रहा है, ईठा आ रही है ईठा.' 

 
 
 
 
 
Instagram पर यह पोस्ट देखें
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shraddha ✶ (@shraddhakapoor) द्वारा साझा की गई पोस्ट

ईठा में इस दमदार किरदार में हैं श्रद्धा कपूर

ईठा में श्रद्धा कपूर ने महाराष्ट्र की पॉपुलर लावणी और तमाशा लोक कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर का किरदार निभाया है. ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. इसे फैंस का काफी प्यार मिल रहा है. लक्ष्मण उतेकर के डायरेक्शन में बनी ईठा में नाना पाटेकर, रणदीप हुड्डा, सिद्धार्थ जाधव, उल्का गुप्ता, अनंत जोशी और मुहम्मद जीशान अयूब जैसे कलाकार भी हैं. ये फिल्म थिएटर्स में 4 दिसंबर को रिलीज होगी.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Shraddha Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रिलीज से दो महीने पहले 'किंग' का जलवा, सड़कों पर लगे शाहरुख खान के कटआउट्स!
रिलीज से दो महीने पहले 'किंग' का जलवा, सड़कों पर लगे शाहरुख खान के कटआउट्स!
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने निकाली 'ईठा' की रथ यात्रा, नौवारी साड़ी में छा गईं एक्ट्रेस, ट्रेलर लॉन्च से सामने आई तस्वीरें
'ईठा' बन श्रद्धा कपूर ने लूटी महफिल, ट्रेलर लॉन्च से सामने आई तस्वीरें
बॉलीवुड
35,000 फीट ऊपर परिणीति चोपड़ा ने खोला करवा चौथ का व्रत, फ्लाइट में राघव चड्ढा ने पिलाया पानी, देखें वीडियो
परिणीति चोपड़ा ने 35000 फीट ऊपर खोला करवा चौथ का व्रत, फ्लाइट में राघव चड्ढा ने पिलाया पानी
बॉलीवुड
'सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, कोई रोक नहीं सकता', सोशल मीडिया पर छा गई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'
'सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, कोई रोक नहीं सकता', सोशल मीडिया पर छा गई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'
Advertisement

वीडियोज

Pakistan में भी Ramayana का क्रेज! Ranbir Kapoor के लिए Karachi में निकली रैली
Ramayana में AI से हुई Dubbing? Nitesh Tiwari ने बताई सच्चाई, English Version पर उठे सवाल!
Bollywood News: श्रद्धा कपूर के 'ईथा' अवतार ने मचाया तहलका, दमदार अभिनय से जीता फैंस का दिल (30.10.26)
YRKKH:😮Abhira-Armaan की Maira को पुरानी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश, रंग लाएगी यह मेहनत? #sbs
रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
समंदर में बढ़ा भारत का दबदबा, पहली बार INS विक्रांत पर उतरा राफेल मरीन, PAK की उड़ी नींद
समंदर में बढ़ा भारत का दबदबा, पहली बार INS विक्रांत पर उतरा राफेल मरीन, PAK की उड़ी नींद
बिहार
'अनंत सिंह को फांसी दिलाकर रहेंगे', दुलारचंद के पोते ने कह दी बड़ी बात
'अनंत सिंह को फांसी दिलाकर रहेंगे', दुलारचंद के पोते ने कह दी बड़ी बात
क्रिकेट
एक साल में 11 बार लुटाए 200+ रन, टीम इंडिया का अपमानजनक प्रदर्शन; आंकड़ों ने दी गवाही
एक साल में 11 बार लुटाए 200+ रन, टीम इंडिया का अपमानजनक प्रदर्शन
बॉलीवुड
'सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, कोई रोक नहीं सकता', सोशल मीडिया पर छा गई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'
'सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी, कोई रोक नहीं सकता', सोशल मीडिया पर छा गई श्रद्धा कपूर की 'ईठा'
विश्व
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
अब किसके हाथ में इजरायली सत्ता की चाबी? नेतन्याहू-आइजेनकोट के बीच टक्कर, कैसे होगा फैसला?
इंडिया
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
'यूपी में तीसरी बार सरकार बना दो, यहां भी यूसीसी लागू करेंगे', अमित शाह का बड़ा ऐलान
टेक्नोलॉजी
Vivo Y600 Sale: 10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
10000mAh बैटरी के साथ Vivo Y600 की बिक्री शुरू, जानें कीमत
हेल्थ
Male Birth Control Pill: अब पुरुषों के लिए आएगी गर्भनिरोधक गोली! जानें कैसे करेगी काम?
अब पुरुषों के लिए आएगी गर्भनिरोधक गोली! जानें कैसे करेगी काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget