गिटार से सजा कमरा और शानदार लिविंग एरिया, ऐसा दिखता है इरफान खान का आलीशान घर

इस दौरान एक्टर बाबिल खान ने घर का होम टूर दिया है. फराह ने एक्टर की पत्नी और राइटर सुतापा से भी मुलाकात की. फराह ने बताया कि वे दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं.