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गिटार से सजा कमरा और शानदार लिविंग एरिया, ऐसा दिखता है इरफान खान का आलीशान घर
बॉलीवुड के दिवगंत एक्टर इरफान का मुंबई वाला घर बेहद ही आलीशान है. हाल ही में उनके बेटे बाबिल खान ने घर का होम टूर दिया. आइए देखते हैं इस आशियाने की इनसाइड तस्वीरें.
फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में दिवंगत एक्टर इरफान खान के घर पहुंचीं, जहां उन्हें एक्टर के खूबसूरत आशियाने की झलक देखने को मिली. इस दौरान इरफान के बेटे ने पूरे घर का होम टूर कराया.
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Published at : 30 Oct 2026 05:45 PM (IST)
Tags :Babil Khan
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