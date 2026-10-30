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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगिटार से सजा कमरा और शानदार लिविंग एरिया, ऐसा दिखता है इरफान खान का आलीशान घर

गिटार से सजा कमरा और शानदार लिविंग एरिया, ऐसा दिखता है इरफान खान का आलीशान घर

बॉलीवुड के दिवगंत एक्टर इरफान का मुंबई वाला घर बेहद ही आलीशान है. हाल ही में उनके बेटे बाबिल खान ने घर का होम टूर दिया. आइए देखते हैं इस आशियाने की इनसाइड तस्वीरें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 30 Oct 2026 05:45 PM (IST)
बॉलीवुड के दिवगंत एक्टर इरफान का मुंबई वाला घर बेहद ही आलीशान है. हाल ही में उनके बेटे बाबिल खान ने घर का होम टूर दिया. आइए देखते हैं इस आशियाने की इनसाइड तस्वीरें.

फिल्ममेकर फराह खान हाल ही में दिवंगत एक्टर इरफान खान के घर पहुंचीं, जहां उन्हें एक्टर के खूबसूरत आशियाने की झलक देखने को मिली. इस दौरान इरफान के बेटे ने पूरे घर का होम टूर कराया.

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फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ इरफान खान के घर पहुंची. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसका व्लॉग शेयर किया है.
फराह खान अपने कुक दिलीप के साथ इरफान खान के घर पहुंची. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर इसका व्लॉग शेयर किया है.
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इस दौरान एक्टर बाबिल खान ने घर का होम टूर दिया है. फराह ने एक्टर की पत्नी और राइटर सुतापा से भी मुलाकात की. फराह ने बताया कि वे दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं.
इस दौरान एक्टर बाबिल खान ने घर का होम टूर दिया है. फराह ने एक्टर की पत्नी और राइटर सुतापा से भी मुलाकात की. फराह ने बताया कि वे दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं.
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घर में एंटर करते हुए ही दिवंगत एक्टर इरफान की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई है.
घर में एंटर करते हुए ही दिवंगत एक्टर इरफान की एक बड़ी सी फोटो लगी हुई है.
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घर का लिविंग एरिया काफी आलीशान है. यहां दो बडे़-बड़े सोफे रखे हुए हैं. एक झूला भी लगा हुआ है.
घर का लिविंग एरिया काफी आलीशान है. यहां दो बडे़-बड़े सोफे रखे हुए हैं. एक झूला भी लगा हुआ है.
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लिविंग एरिया में ही डाइनिंग टेबल रखी हुई है. ऊपर मॉडर्न लाइट्स लगी हुई है, जो इस स्पेस की खूबसूरती बढ़ा रही है.
लिविंग एरिया में ही डाइनिंग टेबल रखी हुई है. ऊपर मॉडर्न लाइट्स लगी हुई है, जो इस स्पेस की खूबसूरती बढ़ा रही है.
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घर का किचन भी काफी आलीशान है. यहां ब्लैक और ग्रीन इंटीरियर का यूज किया गया है.
घर का किचन भी काफी आलीशान है. यहां ब्लैक और ग्रीन इंटीरियर का यूज किया गया है.
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इसके बाद बाबिल ने अपना रूम भी दिखाया. यहां कई सारी गिटार रखे हुए है. रूम में पोजेक्टर भी है.
इसके बाद बाबिल ने अपना रूम भी दिखाया. यहां कई सारी गिटार रखे हुए है. रूम में पोजेक्टर भी है.
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रूम में एक कैबिनेट भी बना हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने अवॉर्ड्स सजा रखे हैं. ऊपर कुछ बुक्स भी रखी हैं.
रूम में एक कैबिनेट भी बना हुआ है, जिसमें उन्होंने अपने अवॉर्ड्स सजा रखे हैं. ऊपर कुछ बुक्स भी रखी हैं.
Published at : 30 Oct 2026 05:45 PM (IST)
Tags :
Babil Khan

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