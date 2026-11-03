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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office Prediction: ओपनिंग डे पर 'रामायण' लाएगी सुनामी, बनेगी 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर

Box Office Prediction: ओपनिंग डे पर 'रामायण' लाएगी सुनामी, बनेगी 2026 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर

'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए तैयार है. फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म का ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन भी आ गया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 03 Nov 2026 05:56 PM (IST)
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रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' की हर तरफ चर्चा है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा जाने के लिए तैयार है. इस फिल्म से फैंस को काफी उम्मीदें हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी ओपनिंग करेगी इसे लेकर भी खबरें चर्चा में बनी हुई हैं.

वहीं फिल्म के ओपनिंग डे के कलेक्शन का प्रेडिक्शन भी सामने आ गया है. 

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'रामायण' की ओपनिंग

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का हिंदी वर्जन 68 से 74 करोड़ की कमाई कर सकता है. वहीं कन्नड़ वर्जन 10-12 करोड़ कमा सकता है. तेलुगू वर्जन के 8-10 करोड़ और मलयालम और तमिल के 5 करोड़ कमाने की खबरें हैं. इस हिसाब से फिल्म सभी भाषाओं में 91 से 101 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. 

अगर फिल्म ऐसा करती है तो 2026 की सेकंड सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है. नंबर वन पर आदित्य धर की 'धुरंधर 2' है. इस फिल्म ने 145 करोड़ की ओपनिंग की थी.

'रामायण' की एडवांस बुकिंग

फिल्म की एडवांस बुकिंग की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे के लिए 34.89 करोड़ की कमाई कर ली है. बिना ब्लॉक सीट के फिल्म ने 29.30 करोड़ कमाए. वहीं फिल्म के 8.97 लाख टिकट बिक चुके हैं. बिना ब्लॉक सीट के 7.47 लाख टिकट बिक चुके हैं. फिल्म को 21,699 शोज मिले हैं. वहीं 18 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के 53 शोज हाउसफुल हैं.

फिल्म को लेकर जबरदस्त हाइप है. अमेरिका में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी हुई. इस फिल्म को 40 भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है. रणबीर कपूर फिल्म में भगवान राम के रोल में हैं. वहीं साई पल्लवी मां सीता के रोल में हैं. फिल्म में यश रावण के रोल में हैं. रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा का किरदार निभा रही हैं. फिल्म में अरुण गोविल भी हैं. वो दशरथ के रोल में हैं. बता दें कि अरुण गोविल को राम के रोल के लिए जाना जाता है. वो रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम के रोल में नजर आए थे.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 03 Nov 2026 05:56 PM (IST)
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