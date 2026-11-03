ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमार्वल की फिल्म 'X-Men रीबूट' में 'द हंगर गेम्स' स्टार बेन वांग की एंट्री? निभा सकते हैं ये किरदार

मार्वल की फिल्म 'X-Men रीबूट' में 'द हंगर गेम्स' स्टार बेन वांग की एंट्री? निभा सकते हैं ये किरदार

'कराटे किड: लेजेंड्स' जैसी बेहतरीन फिल्म का हिस्सा रह चुके बेन वांग को लेकर चर्चा है कि वो मार्वल की नई फिल्म 'एक्स मेन रीबूट' में नजर आएंगे. साथ ही उनके किरदार को लेकर भी खुलासा हो गया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Nov 2026 04:47 PM (IST)
Preferred Sources

हॉलीवुड का मशहूर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) कई बेहतरीन फिल्में लाने वाला है. मार्वल के अपकमिंग चर्चित प्रोजेक्ट में 'एक्स-मेन' (X-Men) प्रमुख रूप से शामिल है. मार्वल ने पहले ही 'X-Men रीबूट' नाम की फिल्म का ऐलान किया था. अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी और चीनी एक्टर बेन वांग इस एमसीयू प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकते हैं.

'X-Men रीबूट' में बेन वांग की एंट्री?

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
हथियार बंद पुलिसकर्मी कर रहे अक्षय कुमार की सुरक्षा, बुलेटप्रूफ कांच लगवाने के बाद फिर बढ़ी घर की सिक्योरिटी
अक्षय कुमार के घर के बाहर हथियार बंद पुलिसकर्मियों का पहरा, पहले लगवाए थे बुलेटप्रूफ कांच
बॉलीवुड
'कुछ तो लोग कहेंगे', 'रामायण' के मिक्स रिव्यू और ट्रोलिंग पर रणबीर ने किया रिएक्ट
'कुछ तो लोग कहेंगे', 'रामायण' के मिक्स रिव्यू और ट्रोलिंग पर रणबीर ने किया रिएक्ट
बॉलीवुड
तमिलनाडु में 7 लाख तो UP में 2 करोड़, जानें किस राज्य में रीजनल फिल्मों को मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी
जानें किस राज्य में रीजनल फिल्मों को मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी
बॉलीवुड
'रामायण' के मंगल रंग गाने की ट्रोलिंग पर अरमान मलिक ने किया रिएक्ट, बोले- कोशिश थी इसे पूरे सम्मान के साथ पेश करें
'रामायण' के मंगल रंग गाने की ट्रोलिंग पर अरमान मलिक ने किया रिएक्ट, बोले- कोशिश थी इसे पूरे सम्मान के साथ पेश करें

बेन वांग जल्द ही 'द हंगर गेम्स: सनराइज ऑन द रीपिंग' नाम की फिल्म में नजर आने वाले हैं. इसकी रिलीज से ठीक पहले उनके मार्वल की अपकमिंग फिल्म के साथ जुड़ने की चर्चा है. 'डेडलाइन' ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि प्रोडक्शन टीम अपनी फिल्म के लिए जिन कलाकारों के बारे में विचार-विमर्श कर रही है उनमें बेन वांग का नाम भी शामिल है.

निभा सकते हैं ये किरदार

ये जानकारी भी सामने आ चुकी है कि आखिर बेन वांग को मेकर्स किस किरदार के लिए लेना चाहते हैं. चर्चा है कि अभिनेता बेन एक्स-मेन रीबूट में 'आइसमैन' (Iceman) का किरदार निभा सकते हैं. हालांकि उनके अलावा इस रोल के लिए तीन और भी नाम चर्चा में है. जैक्सन केलीम, रेंजी फेलिज और गैब्रिएल लाबेले जैसे एक्टर्स तो इस किरदार के लिए ऑडिशन तक दे चुके हैं. हालांकि बेन वांग से जुड़ी इन खबरों को लेकर फिलहाल आधिकारिक अपडेट आना बाकी है.

गैब्रिएल लाबेले 'स्नैक शैक', 'अमेरिकन जिगोलो' और ‘द फेबलमैन्स’ जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. वहीं ‘द बॉडी’ और ‘द पिट’ में जैक्सन केलीम ने काम किया है. जबकि 'द पेंगुइन', 'द रनअवेज’ और 'एनकैंटो' में रेंजी फेलिज काम कर चुके हैं. 

कौन हैं बेन वांग?

29 वर्षीय बेन वांग की पहचान एक चीनी और अमेरिकी एक्टर के रूप में हैं. उनका जन्म चीन के बीजिंग में 21 सितंबर 1997 को हुआ था. हालांकि कम उम्र में ही वो अमेरिका आ गए थे. NYU से म्यूजिकल थिएटर की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने TV सीरीज 'मैकगाइवर' से एक्टिंग डेब्यू किया. उन्हें पहचान 'कराटे किड: लेजेंड्स' (2025) से मिली. अब वो 'द हंगर गेम्स: सनराइज ऑन द रीपिंग' में नजर आएंगे. ये मूवी 20 नवंबर 2026 को रिलीज होगी. इसमें वो 'व्याट कैलो' का किरदार निभा रहे हैं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Ben Wang
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
हथियार बंद पुलिसकर्मी कर रहे अक्षय कुमार की सुरक्षा, बुलेटप्रूफ कांच लगवाने के बाद फिर बढ़ी घर की सिक्योरिटी
अक्षय कुमार के घर के बाहर हथियार बंद पुलिसकर्मियों का पहरा, पहले लगवाए थे बुलेटप्रूफ कांच
बॉलीवुड
'कुछ तो लोग कहेंगे', 'रामायण' के मिक्स रिव्यू और ट्रोलिंग पर रणबीर ने किया रिएक्ट
'कुछ तो लोग कहेंगे', 'रामायण' के मिक्स रिव्यू और ट्रोलिंग पर रणबीर ने किया रिएक्ट
बॉलीवुड
तमिलनाडु में 7 लाख तो UP में 2 करोड़, जानें किस राज्य में रीजनल फिल्मों को मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी
जानें किस राज्य में रीजनल फिल्मों को मिलती है सबसे ज्यादा सब्सिडी
बॉलीवुड
'रामायण' के मंगल रंग गाने की ट्रोलिंग पर अरमान मलिक ने किया रिएक्ट, बोले- कोशिश थी इसे पूरे सम्मान के साथ पेश करें
'रामायण' के मंगल रंग गाने की ट्रोलिंग पर अरमान मलिक ने किया रिएक्ट, बोले- कोशिश थी इसे पूरे सम्मान के साथ पेश करें
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
आंध्र प्रदेश के निकाय चुनाव में चंद्रबाबू नायडू का जादू, YSR कांग्रेस का क्या है हाल?
बिहार
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
CM सम्राट चौधरी ने दिल्ली में कहा- बिहार की दो कमजोरी… पानी और आबादी
विश्व
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! मिडिल-ईस्ट में तनाव, अब ट्रंप की क्या तैयारी
LIVE: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध! मिडिल-ईस्ट में तनाव, अब ट्रंप की क्या तैयारी
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
क्रिकेट
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, ऑकलैंड में रच सकते हैं इतिहास
इंडिया
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
राहुल गांधी के US दौरे पर BJP का तंज, 'वोट चोरी नहीं, काम चोरी...'
क्रिकेट
IND vs NZ ODI Head to Head: भारत या न्यूजीलैंड, वनडे में किसका पलड़ा भारी? जानें रिकॉर्ड 
भारत या न्यूजीलैंड, वनडे में किसका पलड़ा भारी? जानें रिकॉर्ड 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
JDU-LJP (R) की UP में नो एंट्री! चिराग, नीतीश की उम्मीदों को झटका देंगे BJP के सहयोगी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget