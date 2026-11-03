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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडहथियार बंद पुलिसकर्मी कर रहे अक्षय कुमार की सुरक्षा, बुलेटप्रूफ कांच लगवाने के बाद फिर बढ़ी घर की सिक्योरिटी

हथियार बंद पुलिसकर्मी कर रहे अक्षय कुमार की सुरक्षा, बुलेटप्रूफ कांच लगवाने के बाद फिर बढ़ी घर की सिक्योरिटी

टाइगर श्रॉफ के हमलावरों ने बताया था कि उनके निशाने पर अक्षय कुमार भी थे. बाद में अक्षय और उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. जबकि अब उनके घर की सुरक्षा में और इजाफा कर दिया गया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 03 Nov 2026 02:52 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर पिछले महीने जानलेवा हमला हुआ था. टाइगर पर मुंबई के जुहू में तीन बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की थी. अगले ही दिन तीनों को अरेस्ट कर लिया. मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हुईं. हमलावरों ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि अक्षय कुमार और सलमान खान सहित अन्य कई बड़े स्टार्स भी उनके निशाने पर थे. इस हमले के बाद अक्षय कुमार और उनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. जबकि अब इसमें और इजाफा कर दिया गया है.

अक्षय कुमार के घर के बाहर पहरा दे रहे हथियार बंद पुलिसकर्मी 

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बता दें कि जब हमलावरों ने बताया था कि उनके निशाने पर अक्षय कुमार भी थे, इसके बाद अक्षय के घर की और उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी. वहीं अक्षय ने अपने घर पर बुलेटप्रूफ कांच भी लगवाए थे, जबकि अब उनकी सुरक्षा के लिए हथियारबंद पुलिसकर्मी उतर चुके हैं.

अक्षय कुमार का घर मुंबई के जुहू में स्थित है. अभिनेता के घर के बाहर कई सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं. इनमें पुलिसकर्मी के अलावा गार्ड्स भी शामिल हैं. करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी उनके घर के बाहर तैनात हैं. इनमें एक पुलिस जवान हथियारों के साथ नजर आया.

आरोपियों ने की थी अक्षय कुमार के घर की रेकी

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए थे. पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने अक्षय के घर की भी रेकी की थी. टाइगर पर फायरिंग के बाद इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी.

इसके अलावा सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान भी हैं. टाइगर पर हमले के बाद सलमान के घर के बाहर कमांडो की तैनाती की गई थी. 

अक्षय कुमार का वर्क फ्रंट

बात अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की करें तो दिग्गज अभिनेता अब फिल्म 'गोलमाल 5' में नजर आएंगे. अजय देवगन की मुख भूमिका वाली ये मूवी 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी. इसमें अक्षय निगेटिव रोल में हैं. इसे मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने डायरेक्ट किया है. एक्टर पिछली बार 'हैवान' में दिखाई दिए थे जो महाडिजास्टर निकल गई.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 03 Nov 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar
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