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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'हम परफेक्ट नहीं हैं...', जिया शंकर ने करण धनक संग सगाई टूटने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

'हम परफेक्ट नहीं हैं...', जिया शंकर ने करण धनक संग सगाई टूटने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें

जिया शंकर और करण धनक के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थीं. अब एक्ट्रेस ने साथ में रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर सगाई टूटने की अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 03 Nov 2026 03:00 PM (IST)
जिया शंकर और करण धनक के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थीं. अब एक्ट्रेस ने साथ में रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर सगाई टूटने की अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम जिया शंकर ने मंगेतर करण धनक के साथ अपनी कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर सगाई टूटने की खबरों पर विराम लगा दिया है. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके रिश्ते को लेकर सामने आ रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है.

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टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम जिया शंकर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि उनकी मंगेतर करण धनक के साथ सगाई टूट गई है. दरअसल, जिया की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इस तरह की अटकलें लगने लगी थीं.
टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम जिया शंकर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थीं कि उनकी मंगेतर करण धनक के साथ सगाई टूट गई है. दरअसल, जिया की कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के बाद इस तरह की अटकलें लगने लगी थीं.
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एक्ट्रेस ने हाल ही में ब्रेकअप, धोखे और इमोशनल दर्द से जुड़ी कई पोस्ट और रील्स शेयर की थीं. इस बीच उन्होंने अपने मंगेतर करण धनक को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया था.
एक्ट्रेस ने हाल ही में ब्रेकअप, धोखे और इमोशनल दर्द से जुड़ी कई पोस्ट और रील्स शेयर की थीं. इस बीच उन्होंने अपने मंगेतर करण धनक को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया था.
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इसके बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने और सगाई टूटने की खबरें सामने आने लगीं. अब जिया ने करण धनक के साथ सगाई टूटने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है.
इसके बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने और सगाई टूटने की खबरें सामने आने लगीं. अब जिया ने करण धनक के साथ सगाई टूटने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है.
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जिया शंकर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर मंगेतर करण धनक के साथ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों समुद्र किनारे एक से बढ़कर एक पोज देते नजर आ रहे हैं.
जिया शंकर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर मंगेतर करण धनक के साथ कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में दोनों समुद्र किनारे एक से बढ़कर एक पोज देते नजर आ रहे हैं.
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इसके साथ ही जिया ने एक लंबा-चौड़ा मैसेज भी लिखा है. उन्होंने इसमें रिश्तों, जिंदगी और सुकून को लेकर अपनी बात रखी है. इतना ही नहीं, जिया ने करण को इंस्टाग्राम पर दोबारा फॉलो भी कर लिया है.
इसके साथ ही जिया ने एक लंबा-चौड़ा मैसेज भी लिखा है. उन्होंने इसमें रिश्तों, जिंदगी और सुकून को लेकर अपनी बात रखी है. इतना ही नहीं, जिया ने करण को इंस्टाग्राम पर दोबारा फॉलो भी कर लिया है.
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जिया शंकर ने लिखा, 'अगर किसी ने आपको पहले ये नहीं बताया कि साथ रहते हुए जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, तो मैं बता दूं कि ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है. हमारे जैसे ज्यादातर कपल्स एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी-कभी खूब झगड़ते भी हैं. हमारे बीच भी मतभेद हैं और हम एक-दूसरे के लिए बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं. हम परफेक्ट नहीं हैं. हम भी आम इंसान हैं, जिन्हें प्यार हुआ और जिन्होंने एक-दूसरे को चुना. हम एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं और आखिर में बस यही उम्मीद करते हैं कि हम इस जिंदगी में एक-दूसरे को समझते हुए साथ आगे बढ़ें और बेहतर बनें.'
जिया शंकर ने लिखा, 'अगर किसी ने आपको पहले ये नहीं बताया कि साथ रहते हुए जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, तो मैं बता दूं कि ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है. हमारे जैसे ज्यादातर कपल्स एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी-कभी खूब झगड़ते भी हैं. हमारे बीच भी मतभेद हैं और हम एक-दूसरे के लिए बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं. हम परफेक्ट नहीं हैं. हम भी आम इंसान हैं, जिन्हें प्यार हुआ और जिन्होंने एक-दूसरे को चुना. हम एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं और आखिर में बस यही उम्मीद करते हैं कि हम इस जिंदगी में एक-दूसरे को समझते हुए साथ आगे बढ़ें और बेहतर बनें.'
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उन्होंने आगे लिखा, 'अब से मैं सोशल मीडिया पर क्या शेयर करती हूं, इसे लेकर ज्यादा सावधानी बरतूंगी, ताकि किसी तरह की गलतफहमी या बेबुनियाद अफवाहों की गुंजाइश न रहे. मेरे मंगेतर या हमारे रिश्ते को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है. क्या अब हम प्यार और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के साथ आगे बढ़ सकते हैं?'
उन्होंने आगे लिखा, 'अब से मैं सोशल मीडिया पर क्या शेयर करती हूं, इसे लेकर ज्यादा सावधानी बरतूंगी, ताकि किसी तरह की गलतफहमी या बेबुनियाद अफवाहों की गुंजाइश न रहे. मेरे मंगेतर या हमारे रिश्ते को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, उसमें जरा भी सच्चाई नहीं है. क्या अब हम प्यार और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के साथ आगे बढ़ सकते हैं?'
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जिया ने अपने मैसेज के आखिर में लिखा, 'मैं आप सभी के लिए प्यार और सुकून की कामना करती हूं. उम्मीद है कि आपको भी ऐसा प्यार मिले, जो आपके लिए परफेक्ट हो.' जिया ने इस पोस्ट का कमेंट बॉक्स भी बंद कर रखा है.
जिया ने अपने मैसेज के आखिर में लिखा, 'मैं आप सभी के लिए प्यार और सुकून की कामना करती हूं. उम्मीद है कि आपको भी ऐसा प्यार मिले, जो आपके लिए परफेक्ट हो.' जिया ने इस पोस्ट का कमेंट बॉक्स भी बंद कर रखा है.
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बता दें कि जिया शंकर ने 5 अगस्त 2026 को अपने बचपन के दोस्त और लंबे समय से बॉयफ्रेंड रहे करण धनक से सगाई कर फैंस को सरप्राइज दिया था.
बता दें कि जिया शंकर ने 5 अगस्त 2026 को अपने बचपन के दोस्त और लंबे समय से बॉयफ्रेंड रहे करण धनक से सगाई कर फैंस को सरप्राइज दिया था.
Published at : 03 Nov 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Jiya Shankar

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