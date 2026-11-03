जिया शंकर ने लिखा, 'अगर किसी ने आपको पहले ये नहीं बताया कि साथ रहते हुए जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है, तो मैं बता दूं कि ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है. हमारे जैसे ज्यादातर कपल्स एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी-कभी खूब झगड़ते भी हैं. हमारे बीच भी मतभेद हैं और हम एक-दूसरे के लिए बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं. हम परफेक्ट नहीं हैं. हम भी आम इंसान हैं, जिन्हें प्यार हुआ और जिन्होंने एक-दूसरे को चुना. हम एक-दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं और आखिर में बस यही उम्मीद करते हैं कि हम इस जिंदगी में एक-दूसरे को समझते हुए साथ आगे बढ़ें और बेहतर बनें.'