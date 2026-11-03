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'हम परफेक्ट नहीं हैं...', जिया शंकर ने करण धनक संग सगाई टूटने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, शेयर की रोमांटिक तस्वीरें
जिया शंकर और करण धनक के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से चर्चाएं चल रही थीं. अब एक्ट्रेस ने साथ में रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर सगाई टूटने की अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.
टीवी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम जिया शंकर ने मंगेतर करण धनक के साथ अपनी कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर सगाई टूटने की खबरों पर विराम लगा दिया है. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके रिश्ते को लेकर सामने आ रही खबरों में कोई सच्चाई नहीं है.
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Published at : 03 Nov 2026 03:00 PM (IST)
Tags :Jiya Shankar
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