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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कुछ तो लोग कहेंगे', 'रामायण' के मिक्स रिव्यू और ट्रोलिंग पर रणबीर ने किया रिएक्ट

'कुछ तो लोग कहेंगे', 'रामायण' के मिक्स रिव्यू और ट्रोलिंग पर रणबीर ने किया रिएक्ट

'रामायण' की अमेरिका में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई. फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिल रहे हैं. अब रणबीर ने मिक्स रिव्यूज और ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 03 Nov 2026 03:53 PM (IST)
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नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' हर तरफ छाई हुई है. फिल्म टीजर रिलीज के साथ से ही चर्चा में है. फिल्म 5 नवंबर को वर्ल्डवाइ़ड रिलीज हो रही है. फिल्म की अमेरिका में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, इसके बाद फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिले. वहीं गानों की वजह से फिल्म ट्रोल्स के निशाने पर भी है. अब रणबीर कपूर ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. 

IIMUN इवेंट में रणबीर कपूर ने कहा, 'आज क दौर की जो खास बात है वो ये कि ऑनलाइन ट्रोलिंग भी एक खूबसूरती बन गई है. मैं पुराना गाना 'कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना' को फॉलो करता हूं. मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छी फिलोसोफी, जिसे जिंदगी में फॉलो करना चाहिए. लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए. जो मायने रखता है वो है लोग, जो आपके काम की चिंता करते हैं, आपकी राय की परवाह करते हैं और आपकी दयालुता, सबसे ज्यादा मायने रखती है. '

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आगे नितेश तिवारी ने कहा, 'अगर आपकी सोच क्लियर है और आपकी कोशिश 100 फीसदी है तो और आपको क्या चाहिए?'

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बता दें कि रणबीर कपूर ने 2018 में राजकुमार हिरानी की फिल्म 'संजू' में काम किया था. इस फिल्म में वो संजय दत्त के रोल में थे. फिल्म में सुनील दत्त संजय दत्त को इस गाने की फिलोसोफी को फॉलो करने के लिए कहते हैं. बता दें कि ये गाना फिल्म अमर प्रेम का है. फिल्म 1972 में आई थी. इस गाने को आनंद बक्शी ने लिखा था.

फिल्म रामायण को नमित मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, रवि दुबे, अरुण गोविल जैसे स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म के टीजर और ट्रेलर रिलीज हो गए हैं. फिल्म 40 भाषाओं में रिलीज होगी. ये फिल्म दो पार्ट्स में रिलीज होगी. पहला पार्ट 5 नवंबर को रिलीज होने वाली है. वहीं दूसरा पार्ट अगले साल दिवाली के मौके पर रिलीज होगा.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 03 Nov 2026 03:49 PM (IST)
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