'ऐसी मेहंदी का सपना नहीं देखा था...', अंशुला कपूर ने जाह्नवी-खुशी पर लुटाया प्यार, लिखा दिल छू लेने वाला नोट
Anshula Kapoor Wedding: अंशुला कपूर ने अपनी मेहंदी सेरेमनी की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर का आभार जताया है.
बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. वो जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. अर्जुन कपूर की बहन अंशुला 6 जुलाई को अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर संग सात फेरे लेने वाली हैं. उनकी शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं.
अंशुला कपूर की मेहंदी सेरेमनी
अंशुला और रोहन की मेहंदी सेरेमनी की फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. अंशुला ने अपने हाथों में होने वाले पति के नाम की मेहंदी लगा ली है. अंशुला ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी मेहंदी सेरेमनी का वीडियो शेयर किया था. उन्होंने बताया कि उनकी दोनों सौतेली बहनों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर ने पूरी मेहंदी सेरेमनी को उनके लिए सरप्राइज के तौर पर प्लान किया था.
View this post on Instagram
ये भी पढ़ें:- Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Live: शादी के बंधन में बंधे आमिर खान, गौरी स्प्रैट संग की रजिस्टर मैरिज, अंबानी फैमिली से राज ठाकरे तक हुए शामिल
अंशुला कपूर ने शेयर की खूबसूरत फोटोज
अब अंशुला ने अपनी मेहंदी सेरेमनी की कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इसके साथ उन्होंने जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर का आभार जताया है. उन्होंने अपनी सौतेली बहनों पर प्लार लुटाते हुए कैप्शन में लंबा चौड़ा दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा.
मैंने कभी ऐसी मेहंदी की कल्पना भी नहीं की थी...
अंशुला ने लिखा, 'रंग, हलचल, ढेर सारा प्यार और खुशियों से भरा दिल. जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर, मुझे ऐसी मेहंदी देने के लिए शुक्रिया, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. हर छोटी-बड़ी तैयारी, हर खूबसूरत सजावट और हर पल में आपका प्यार और मेहनत साफ नजर आ रही थी. सबसे बड़ा तोहफा ये था कि मैं बिना किसी चिंता के बस इस पल को जी सकी, क्योंकि आप दोनों ने हर छोटी-बड़ी चीज का पूरा ख्याल रखा. मेरी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिनों में से एक देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया. मैं आप दोनों से बेहद प्यार करती हूं.'
View this post on Instagram
चार बच्चों के पिता हैं बोनी कपूर
बता दें कि बोनी कपूर ने 1983 में मोना कपूर से शादी की थी. इस रिश्ते से उनके दो बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं. हालांकि, 1996 में दोनों का तलाक हो गया. मोना कपूर से अलग होने के तुरंत बाद बोनी कपूर ने उसी साल श्रीदेवी से शादी रचाई. इस शादी से उनकी दो बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं. बता दें कि मोना कपूर का 2012 में कैंसर के कारण निधन हो गया था. वहीं, श्रीदेवी ने 2018 में इस दुनिया को अलविदा कहा.
ये भी पढ़ें:- अंबानी फैमिली से लेकर आशुतोष गोवारिकर तक, अमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी सेलेब्स का तांता