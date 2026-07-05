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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आप पापा को खो सकते हैं...', डॉक्टर की बात सुन डर गए थे सोहेल खान, पिता को लेकर बयां किया दर्द

'आप पापा को खो सकते हैं...', डॉक्टर की बात सुन डर गए थे सोहेल खान, पिता को लेकर बयां किया दर्द

Sohail Khan Interview: हाल ही में रियलिटी शो 'अलायंस' में बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान की एंट्री हुई हैं. इसी बीच उन्होंने शो में अपने पिता सलीम खान को खोने के डर और उनसे जुड़ी कई बातें खुलकर बताई.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 05 Jul 2026 04:44 PM (IST)
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कुछ महीने पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और सोहेल खान के पिता सलीम खान अस्पताल में भर्ती हुए थे. उस समय उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था और उनकी हालत बहुत नाजुक थीं. यहां तक कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि उनके बचने के चांस कम हैं. इसी बीच सोहेल खान ने उस समय के बारे में खुलकर बात की और अपने दर्द को बयां किया. 

पिता को लेकर बना रहता हैं डर

हाल ही में अमेजन प्राइम वीडियो के रियलिटी शो 'अलायंस' में सोहेल खान की एंट्री हुई, जिस बीच उन्होंने अपने पिता और उस मुश्किल दौर के बारे में बात करते हुए बताया कि उनके माता-पिता बूढ़े हो गए हैं, हालांकि उनके बच्चे अभी बहुत छोटे है. अपने बच्चों के साथ वो आगे समय बिता सकते हैं इसीलिए वो अभी अपने माता-पिता को ज्यादा टाइम देते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा उनको खोने का डर लगा रहता हैं.

सोहेल का दिल बैठ गया था

उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने वाली बात का जिक्र करते हुए कहा कि जब सलीम खान की तबीयत खराब हुई, तब वो सेमी-कोमा में चले गए थे. उस वक्त वो बहुत परेशान रहते थे और पूरे दिन अस्पताल में ही रहते थे. डॉक्टर ने उनसे कहा था कि आप उन्हें खो भी सकते हैं, जिससे उनका दिल बैठ गया था. सोहेल ने बताया कि उनके लिए माता-पिता उनकी पूरी दुनिया हैं. अगर उन्हें कुछ हो जाए, तो वो खुद को संभाल नहीं सकते हैं. 

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अलायंस में हुई वाइल्ड कार्ड एंट्री 

बता दें कि सोहेल की शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई हैं और वो कुशाल टंडन, डेजी शाह और डेलबार आर्या के साथ 'वारियर्स' टीम में हैं. इसी बीच शो में जेनरल नॉलेज से जुड़ी एक टास्क हुई, जिसमें सोहेल ने हिस्सा लिया, हालांकि टास्क शुरू होने से पहले ही सोहेल ने अपने पिता से मजाकिया अंदाज में माफी मांगी और कहा की अगर कोई जवाब गलत हो जाए, तो उन्हें माफ कर दें. 

कुणाल खेमू कर रहे होस्टिंग

वहीं बात करें शो की, तो इसे बॉलीवुड एक्टर कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं. शो में भोजपुरी और बॉलीवुड एक्टर रवि किशन भी कुछ वक्त के लिए हिस्सा थे. हालांकि कुछ कारणों से उन्होंने शो को अलविदा कह दिया. अब सोहेल की एंट्री से शो और दिलचस्प होने वाला है, जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेगी. 

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Published at : 05 Jul 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
Sohail Khan Salim Khan Alliance Reality Show
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