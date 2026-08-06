तेज प्रताप यादव संग रियलिटी शो में दिखेंगी मल्लिका शेरावत? वायरल हुआ वीडियो

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडतेज प्रताप यादव संग रियलिटी शो में दिखेंगी मल्लिका शेरावत? वायरल वीडियो के बाद चर्चा तेज

तेज प्रताप यादव संग रियलिटी शो में दिखेंगी मल्लिका शेरावत? वायरल वीडियो के बाद चर्चा तेज

Tej Pratap Yadav-Mallika Sherawat: तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर मल्लिका शेरावत के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसके बाद फैंस कयास लगा रहे हैं कि दोनों किसी नए प्रोजेक्ट में साथ नजर आ सकते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 06 Aug 2026 12:28 PM (IST)
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बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर किसी ने किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. वो इन दिनों सेलिब्रिटी रियलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आ रहे हैं. अब इस बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

मल्लिका शेरावत संग दिखे तेज प्रताप
तेज प्रताप यादव ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो में दोनों एक साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान तेज प्रताप अपने फोन में मल्लिका को कुछ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान भी देखने को मिल रही है. 

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
सामने आए इस वीडियो में तेज प्रताप ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट पहने काफी डैशिंग नजर आ रहे हैं. वहीं, मल्लिका शेरावत पोल्का डॉट्स वाली ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. तेज प्रताप का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो को लेकर फैंस तरह-तरह के कयास भी लगा रहे हैं.

कुछ रोमांचक जल्द आने वाला है...
तेज प्रताप ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'कुछ रोमांचक जल्द आने वाला है.' उनके इस छोटे से कैप्शन ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है. हालांकि, उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया है कि ये किसी फिल्म का सीन है, म्यूजिक वीडियो है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट. 

तेज प्रताप यादव संग रियलिटी शो में दिखेंगी मल्लिका शेरावत? वायरल वीडियो के बाद चर्चा तेज

इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'नई फिल्म बना रहे हो क्या भाई?' एक ने लिखा, 'बधाई हो भाई.' दूसरे ने लिखा, 'केमिस्ट्री अच्छी लग रही है. बेस्ट कपल भाई.' 

तेज प्रताप यादव संग रियलिटी शो में दिखेंगी मल्लिका शेरावत? वायरल वीडियो के बाद चर्चा तेज

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'द ट्रेटर्स सीजन 2' में नजर आएंगी मल्लिका शेरावत
बता दें कि मल्लिका जल्द ही करण जौहर के रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में नजर आएंगी. लंबे समय बाद वो किसी बड़े रियलिटी शो का हिस्सा बनी हैं. ऐसे में फैंस उन्हें इस नए अंदाज में देखने के लिए काफी उत्साहित हैं. ये शो 13 अगस्त 2026 से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा और हर गुरुवार रात 12 बजे इसका नया एपिसोड आएगा. इस शो का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

तेज प्रताप यादव संग रियलिटी शो में दिखेंगी मल्लिका शेरावत? वायरल वीडियो के बाद चर्चा तेज

'बिग बॉस' का ऑफर ठुकरा चुकी हैं मल्लिका शेरावत
बता दें कि मल्लिका सुपरस्टार सलमान खान के 'बिग बॉस' का ऑफर रिजेक्ट कर चुकी हैं. तेलुगु123 की रिपोर्ट के अनुसार, मल्लिका शेरावत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो सलमान खान के होस्ट वाले रियलिटी शो 'बिग बॉस' का हिस्सा कभी नहीं बनेंगी. एक्ट्रेस ने कहा था कि ये प्लेटफॉर्म एक एक्ट्रेस के तौर पर उनके लिए सही नहीं है.

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Published at : 06 Aug 2026 12:28 PM (IST)
Tags :
Mallika Sherawat Tej Pratap Yadav
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