रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने 12 दिनों में ही धमाल मचा दिया. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धमाका कर रही है. अब इस फिल्म के जरिए रितेश देशमुख ने एक और रिकॉर्ड बना लिया है.

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'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कोईमोई के मुताबिक फिल्म का बजट 75 करोड़ है. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 12 दिनों में ग्रॉस 86.65 करोड़ कमा लिए. वहीं नेट कलेक्शन 73.15 करोड़ कमाए. फिल्म अभी प्लस में चल रही है.

रितेश देशमुख ने दी लगातार चौथी सक्सेसफुल मराठी फिल्म

'राजा शिवाजी' के साथ रितेश देशमुख ने लगातार चौथी सक्सेसफुल मराठी फिल्म दी है. मराठी इंडस्ट्री में रितेश देशमुख की फिल्मों को बहुत पसंद किया जाता है. इससे पहले उनकी Lai Bhaari, 'माउली' और 'वेड' सक्सेसफुल रही थी. इसी के साथ डायरेक्टर के तौर पर ये रितेश देशमुख की दूसरी सक्सेसफुल फिल्म है. 2022 में आई 'वेड' को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में वो जेनेलिया देशमुख के अपोजिट रोल में दिखे थे. इसे काफी पसंद किया गया था.

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'राजा शिवाजी' का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन फिल्म ने 11.35 करोड़ कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म ने 10.55 करोड़ कमाए थे. तीसरे दिन फिल्म ने 12 करोड़ का कलेक्शन किया था. चौथे दिन फिल्म ने 5.6 करोड़ कमाए. छठे दिन 4.25 करोड़ और सातवें दिन 4 करोड़ कमाए. पहले हफ्ते में फिल्म ने 52.65 करोड़ कमाए.

वहीं फिल्म ने आठवें दिन 3.2 करोड़, नौवें दिन 5.6 करोड़ कमाए. दसवें दिन 6.80 करोड़, 11वें दिन 2.4 करोड़ और 12वें दिन 2.5 करोड़ कमाए. 'राजा शिवाजी' की बात करें तो इस फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है. वहीं फिल्म में जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन जैसेे स्टार्स हैं. फिल्म से रितेश के बेटे ने भी डेब्यू किया है.